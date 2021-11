Orotelli: mercoledì per Entula "La Ragazza dei Colori"

Con lei, a moderare l’incontro in programma alle 17.30 al Centro Polivalente "Franco Pintus, Natascia Talloru. Il libro dell’autrice isolana ci ricorda che i bambini sono più forti di tutto e riporta alla luce un episodio dimenticato della storia italiana durante il periodo fascista (Nrd subito dopo l’8 settembre del 1943 le famiglie di Nonantola, paese in Provincia di Modena, salvarono più di 70 bambini di origine ebraica dalla deportazione nei campi di sterminio, accogliendoli in casa e facendoli passare per figli loro).





Nel romanzo, la protagonista Stella trova un baule della vecchia prozia. Qui vi sono custoditi dei disegni: “I tratti sono semplici, infantili, ma l’impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar via dalla carta”. I disegni, scoprirà Stella, sono di quei bambini salvati. L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19. ÉNTULA È il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna disposto ad ospitarli.





Nello stesso cartellone appaiono scrittori, biblioteche, librerie, associazioni, scuole, strutture pubbliche e private in armoniosa collaborazione, con l’unico ambizioso obiettivo di far diventare il consumo culturale da evento a consuetudine irrinunciabile. Éntula - festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna. Media partner di questa edizione è la testata giornalistica Sardinia Post.

Ultimi appuntamenti di novembre al festival Éntula. Dopo l’incontro di Roberta Balestrucci Fancellu con le scuole di Valledoria, lunedì, 22 novembre, con la sua graphic novel Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle (edizioni Becco Giallo), mercoledì, 24 novembre, Cristina Caboni presenta a Orotelli il suo nuovo romanzo La ragazza dei colori (Garzanti).