Palazzo Siotto Cagliari: si conclude oggi il Festival letterario "Neanche gli Dei"

Cala il sipario, oggi domenica 21 novembre a Cagliari, sul festival letterario e di incontri

, in corso da giovedì a Palazzo Siotto (in via dei Genovesi, al civico 114) per l'organizzazione della cooperativa

.

La manifestazione, che in questa sua prima edizione si presenta sotto il titolo "Voci e parole oltre il confine", porta in dote ospiti provenienti da ambiti culturali differenti, dalla letteratura all'economia, dal sociale alla psicologia, alla musica. Ed è proprio quest'ultimo il tema che domani (domenica 21) va a coronare il percorso del festival nella sua quarta e ultima serata, emblematicamente intitolata "Quarant'anni e non sentirli", proponendo un viaggio ideale attraverso la scena musica isolana dal 1980 a oggi. Affidata al coordinamento di Giuseppe Pionca (tra i fondatori dell'etichetta discografica Desvelos Records, divulgatore culturale e collezionista di supporti fonografici, riviste e pubblicazioni di settore), l'ultima serie di appuntamenti ripercorrerà l'origine delle scene cittadine, il rapporto col territorio e le istituzioni, i successi e i protagonisti di una rivoluzione non troppo silenziosa; lo farà attraverso i contributi di Giacomo Serreli, Riccardo Frau, Claudio Loi, Andrea Murgia e Francesco Peddoni, che racconteranno le vicende di un modello alternativo alla grande discografia nazionale, generata da un risveglio generazionale che non si è ancora concluso.





Si comincia alle 17 con Riccardo Frau, che l'anno scorso ha pubblicato, per Alfa Editrice, il suo primo saggio musicale, "Vintage. Rock e dintorni nella Sassari degli anni '80". Come suggerisce il titolo, il libro si concentra su uno dei periodi più intensi per la musica nel capoluogo turritano, che l'autore ebbe modo di vivere in prima persona come musicista: il racconto, in parte autobiografico, insieme alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di quegli anni, offre una vista dettagliata non solo sul movimento musicale locale dell'epoca e sui suoi attori principali (musicisti, organizzatori, tecnici e case discografiche), ma anche sugli scorci di vita cittadina e giovanile di quel periodo. Andrea Murgia e Francesco Peddoni, ospiti in scaletta alle 18, firmano rispettivamente soggetto e testi di "Jukebox al Carbone", il documentario del 2019 (regia di Daniele Arca) che racconta la scena musicale di Carbonia nata con il passaggio dalle miniere alle fabbriche nel Sulcis degli anni Sessanta. Un passaggio che portò nuova linfa per la città che troverà intorno al nascente polo industriale uno sviluppo economico. Generazioni di giovani iniziano a uscire e svagarsi, nascono i club e i locali d'incontro. Sullo sfondo delle loro vite, la musica rock che arriva da lontano ma inizia a essere suonata nelle cantine della città per poi uscire fuori, sui palcoscenici, alle feste, nelle prime radio libere. "Jukebox al Carbone" racconta questa rivoluzione giovanile e il contesto che la produsse e che accompagnò almeno due generazioni fino al nuovo millennio.