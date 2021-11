Villanova Monteleone: a Su Palatu si può andare "Oltre l'Orizzonte" con Giovanni Antonio Farris

Da un podere della Nurra ad una cattedra universitaria. Ventiquattro ricordi di vita per dire a tanti ragazzi: “Non fermatevi al sentiero che altri hanno tracciato per voi! Tutti ce la possiamo fare a trasformare i nostri sogni in progetti di vita. E se, improvvisamente, il sentiero scompare, avere la forza di costruirlo e percorrerlo con i nostri piedi e con la nostra volontà”. Avere il coraggio di andare oltre l’orizzonte, perché anche oltre l’orizzonte è possibile incontrare e realizzare tante cose meravigliose.





“Era un giorno di primavera del 1955, un giorno come tanti altri nella pianura della Nurra, assolata e spesso ventosa. L’unica differenza per me era che mamma quel giorno non mi aveva mandato a scuola. La scuola non era la cosa più importante a casa nostra: i più grandi dei miei fratelli, Pascuale e Pietruccia, non erano mai entrati in un’aula scolastica. Prima venivano il lavoro e i tanti bisogni della nostra famiglia. Anche se non avevo ancora nove anni, sapevo che dopo le scuole elementari il mio futuro era il lavoro dei campi.





Nel 1992, dopo mille vicissitudini, diventai anche io Professore Ordinario di Microbiologia Agraria”. Solo con l’impegno, la volontà e la preparazione è possibile realizzare i sogni. Il Prof. Giovanni Antonio Farris, dopo la laurea in scienze agrarie nel 1970., è stato direttore di vari compartimenti e corsi presso l’Universita di Sassari ed ha ricoperto anche il prestigioso incarico di Presidente della società Porto Conte Ricerche, polo biotecnologico del Parco Scentifico e tecnologico della Sardegna. La serata, introdotta e coordinata dal presidente della Pro Loco Pietro Fois, proseguirà con il saluto del sindaco Vincenzo Ligios. Sarà il Dott. Carlo Delfino, editore della omonima casa editrice a dialogare con l’autore. L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 18.30, presso Su Palatu ‘e sas Iscolas a Villanova Monteleone.

Il quarto appuntamento della rassegna letteraria “Fogli d’Autunno”, promossa dalla Pro Loco e patrocinata dalla amministrazione comunale di Villanova Monteleone, vedrà il Prof. Giovanni Antonio Farris come protagonista. Sarà infatti presentato il suo libro “Oltre l’orizzonte Ricordi di frammenti di vita”.