L'Alghero Medioevale di Angelo Castellaccio al Quarter - Domani la presentazione del libro (bilingue)

Lo studio parte dalle origini della città di Alghero con la dominazione dei Doria e ripercorre il periodo catalano-aragonese attraverso le complesse vicissitudini legate alla conquista di Alghero, ai conflitti con il regno Giudicale di Arborea, alle problematiche connesse al ripopolamento, alla vita quotidiana dei nuovi abitanti, alla sua economia, ai traffici commerciali, all’organizzazione amministrativa ed al sistema difensivo, all’assetto urbano, etc. Prof Angelo Castellaccio, che ha legami familiari con Alghero, si è formato nella Scuola cagliaritana dei Proff. Alberto Boscolo e Francesco Cesare Casula, ha insegnato nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, di cui è stato vice-preside, ed è autore di diverse pubblicazioni fra le quali. “ Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartomeu Clotes”; “ Aspetti di Storia Italo- catalana”; “ La struttura Urbana di Alghero nei secoli XIII-XV.





Coordineranno l'incontro, Stefano Campus presidente dell'Òmnium Cultural de l'Alguer e Gustau Navarro Barba rappresentante dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. Dopo l'intervento dell'autore è gradito l'intervento del pubblico. Per partecipare alla conferenza è necessario prenotarsi all'indirizzo di posta elettronica omnium.alguer@gmail.com, o inviare un messaggio whatsapp al numero 347 463 5244 o telefonare al numero fisso 079 4135199 e possedere il green pass.





Divendres 19 de novembre, a les 6 de la tarda (h 18.00) en la Sala Conferències del Quarter, en plaça Lo Quarter, a l'Alguer, l'Òmnium Cultural de l’Alguer i la Delegació de la Generalitat de Catalunya en Itàlia, Ofici de l';Alguer, presenten lo llibre del Professor Angelo Castellaccio “Alghero Medioevale”, publicat de la Edes de Sàsser. Lo llibre, en dos volums, complessivament 1400 pàgines, en virtut de la reconstrucció analítica dels adveniments històrics suportada amb numerosos documents inèdits, és, sense dúbiu, l'obra més completa relativament al període més significatiu de la nostra ciutat, lo medievo, i representa un important estudi i punt de referiment per acadèmics, històrics, estudents i apassionats de la història de l';Alguer.





L'estudi parteix de l'orígine de l'Alguer, amb la dominació dels Dòria i examina l' època catalanoaragonesa a través de les complexes vicissituds lligades a la conquista de l'Alguer, als conflictes amb el Jutjat de Arborea, a les problemàtiques relatives al repopulament, a la vida quotidiana dels nous habitants, a l'economia de la ciutat, als tràfics comercials, a l'organització administrativa i al sistema defensiu, a la planificació urbana, etc. Prof. Angelo Castellaccio, que té lligams de família amb l'Alguer, s'és format en l'Escola calleritana dels professors Alberto Boscolo i Francesco Cesare Casula, és estat docent i viceprèside de la Facultat de Lletres i Filosofia de la Universitat de Sàsser, és autor de numeroses publicacions entre les quals: “Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartomeu Clotes”; “ Aspetti di Storia Italo- catalana”; “La struttura Urbana di Alghero nei secoli XIII-XV.





Coordineran l'encontre: Stefano Campus president de l'Òmnium Cultural de l'Alguer i Gustau Navarro Barba representant de l'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya. A la fi és agraït l'intervent del públic. Per participar a la conferència és necessària la prenotació escrivint a omnium.alguer@gmail.com, o enviant un missatge whatsapp al número 347 463 5244 o telefonant al número 079 4135199 i és necessari tendre lo green pass.

Venerdì 19 novembre alle ore 18,00 presso la sala conferenze del “Quarter” In Largo Lo Quarter, ad Alghero, l'Òmnium Cultural de l’Alguer e la Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, Ufficio di Alghero, presentano il libro del Professor Angelo Castellaccio “Alghero Medioevale”, edito dalla Edes di Sassari. Il libro che si compone di due volumi di complessive 1400 pagine, per la ricostruzione analitica degli avvenimenti storici supportati da numerosi documenti inediti, è senza dubbio l’opera più completa riguardante il periodo più significativo della nostra città, il medioevo, e rappresenta un importante studio e punto di riferimento per accademici, storici, studenti ed appassionati della storia di Alghero.