Alghero: riaperti i termini per i sostegni finanziari all''insegnamento dell'algherese

Dopo una prima annualità che non ha potuto mettere in campo progetti e risorse, in questo anno scolastico si aprono buone prospettive. Sono infatti sette le progettualità presentate per la linea "Insulas" dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Alghero che la Direzione Generale dell’Assessorato ha ritenuto ammissibili e finanziabili. Riteniamo che questo primo passo sia anche frutto degli sforzi compiuti dalla Consulta con il Comune di Alghero per la promozione delle opportunità normative e finanziarie presso le scuole cittadine e presso le famiglie.





Il Comitato Direttivo della Consulta, composto dal Presidente Giovanni Chessa, dal Vicepresidente Stefano Campus, dal segretario Aldo Dore e dai componenti Guido Sari e Maria Grazia Fiori, ritiene sia importante più che mai che si prosegua nella promozione delle opportunità, collaborando con il Comune di Alghero, presso le famiglie algheresi e presso le istituzioni scolastiche sostenendo la necessità di mettere in campo attività di insegnamento che la Regione sta facilitando con la legge 22. Per questo motivi la Consulta, nel proseguire con la sensibilizzazione verso questa importante conquista culturale e sociale rappresentata dall’insegnamento nelle scuole dell’algherese, crede che la recente riapertura dei termini per la presentazione dei progetti nell’ambito della Linea “Insulas” per l’insegnamento della lingua in orari curriculari, che sposta al 22 novembre il termine per la presentazione dei progetti, sia un’ulteriore occasione da sfruttare. Non solo la riapertura dei termini, ma anche la possibilità di presentare fino a un massimo di quattro proposte progettuali per ordine di scuola. Confidiamo nella sensibilità del corpo docente - conclude la nota della Consulta - che certamente non si lascerà sfuggire questa ulteriore apertura.





°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°





La procedura de la Regió Sardenya pel suport de les línees d'intervent de financiament de l'ensenyament del català de l'Alguer en les escoles senya un primer important pas en l'aplicació de la Lei regional 22/2018. Són set los projectes per l'ensenyament en horari curricular aprovats, i la Regió ha reobert los tèrminis: hi ha encara temps per ulteriors demanes, fins al 22 de novembre. La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer aculli amb favor los resultats dels avisos públics de l'Assessorat a la Pública Instrucció de la Regió, Insulas i Frailes, que posen a disposició per anualment 900 mil euros en total, per tota l'ísola, per l'ensenyament vehicular de les llengües de minoria històriques i pels laboratoris didàctics extracurriculars. Després de una primera anualitat en la qual no és estat possible posar en camp projectes i financiaments, per aqueix any escolàstic se obrin bones prospectives. De fet són set los projectes presentats per la línea Insulas de les escoles de la Infància, primàries i secundàries de primer grau de l'Alguer que la Direcció general de l'Assessorat ha considerat admisibles i financiables. Pensem que aqueix primer pas sigui també lo resultat dels esforços de la Consulta unidament amb el Municipi de l'Alguer per l'activitat de promoció de les oportunitats normatives i financiàries endiriçada a les escoles de la ciutat i a les famílies.





Lo Comitat Directiu de la Consulta, format del President Giovanni Chessa, del Vicepresident Stefano Campus, del Segretari Aldo Dore i dels components Guido Sari i Maria Grazia Fiori, considera que sigui important ara més que mai que se continui la promoció d'aqueixa oportunitat, col·laborant amb el Municipi de l'Alguer, en les famílies alguereses i en les institucions escolàstiques sostenent la necessitat de posar en camp activitats d'ensenyament que la Regió està facilitant amb la Lei 22. Per aqueix motiu, La Consulta, continuant la sensibilització vers aqueixa important conquista cultural i social representada de l'ensenyament en les escoles de l'alguerés, creu que la recent reobertura dels tèrminis per la presentació dels projectes en l'àmbit de la Línea "Insulas" per l'ensenyament de la llengua en horari curricular, que indica lo 22 de novembre com a data última per la presentació dels projectes, sigui una ulterior ocasió d'esfrutar. No solament la reobertura dels tèrminis, ma també la possibilitat de presentar fins a un màxim de quatre projectes per cada orde d'escola. Confiem en la sensibilitat dels docents que segurament no se deixaran fugir aqueixa ulterior oportunitat.

La procedura della Regione Sardegna per il sostegno alle linee di intervento di finanziamento dell’insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole segna un primo importante passo nell’applicazione della Legge regionale 22/2018. Sette progetti approvati per l’insegnamento in orario curriculare, e la Regione riapre i termini: c’è ancora spazio per ulteriori richieste, fino al 22 novembre. La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer accoglie con favore i risultati degli avvisi pubblici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione, denominati "Insulas" e "Frailes" che mettono a disposizione annualmente complessivi 900 mila euro nell’Isola per l’insegnamento veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurriculari.