Alghero: nel nuovo spazio T di via Kennedy "Tutti nello stesso piatto tour"

Dopo qualche anno si rinnova la collaborazione tra la cooperativa Maia e la Società Umanitaria di Alghero, nel segno del cinema. Farà nuovamente tappa ad Alghero il Tutti nello stesso piatto tour, la versione itinerante del festival internazionale di cinema cibo e videodiversità, organizzato da Mandacarù Onlus e da Altromercato. L’obiettivo della serata è contribuire a far conoscere al pubblico algherese due opere cinematografiche che raccontino di diritti, ambiente e sviluppo sostenibile stimolando la consapevolezza di essere a tutti gli effetti cittadini del mondo e di fornire competenze per agire in modo responsabile e solidale, nell’interesse di tutti.





La serata sarò l’occasione, per il pubblico, di scoprire un nuovo spazio culturale ad Alghero, il T di via Kennedy 107/A, dove si svolgeranno le proiezioni, domenica 21 novembre con inizio alle 18. Saranno proiettati un lungometraggio e un cortometraggio. Apre la serata la proiezione del cortometraggio Dulce di Guille Isa [Colombia, USA, 2018, 11’], la storia di una bambina che vive in un remoto paesino sulla costa del Pacifico, dove i mezzi di sussistenza si basano sulle risorse del mare, che cerca di superare la sua paura dell’acqua. A seguire il film d’animazione I Racconti di Parvana - The Breadwinner di Nora Twomey [Canada, Irlanda, 2017, 94’] con protagonista l’undicenne Parvana, che vive in una Kabul devastata dalla guerra.