Neria de Giovanni confermata presidente della Associazione Internazionale Critici Letterari

Al termine del Congresso è stato conferito il “Premio Farfa di cultura e territorio” al sindaco della città, per il suo contributo allo sviluppo turistico-culturale di Villafranca del Bierzo chiamata “la piccola Compostela”, perché penultima tappa sul Cammino di san Giacomo. Si è riunito il Bureau internazionale AICL che ha conferito l‘incarico di Segretario generale al prof. Manuel Angel Morales Escudero di Pontferrada, provincia di Leon e Castilla, mentre il prof. Angel Basanta di Madrid è stato nominato vicepresidente. Per il suo valore culturale, la sua capacità organizzativa e la dote tipicamente femminile di coinvolgimento, alla presidenza è stata confermata Neria De Giovanni, primo italiano e prima donna a ricoprire questo incarico.

Si è svolto nei giorni scorsi a Villafranca del Bierzo (Spagna) il Congresso dell’Associazione Internazionale Critici Letterari sul tema “Gli spazi provinciali in letteratura”. Il congresso ospitato nel teatro di Piazza Major è stato aperto da Neria De Giovanni con la relazione “Grazia Deledda, una Sardegna da Nobel”. Ai lavori hanno partecipato delegati provenienti da Italia (Roma, Genova, Taranto, Ispica, Alghero), Spagna (Murcia, Granada, Malaga, Leon, Madrid), Romania (Cluj, Piatra Neampt), Albania (Korche), Polonia (Varsavia), Francia (Marsiglia). Nel 2022 l’Associazione sarà ospitata in Sicilia, dal Comune di Modica per un Convegno sul tema “Salvatore Quasimodo e la poesia civile”.