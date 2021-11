Mauro Mulas presenta il suo "Chiaroscuro"

Hanno affiancato Mulas nel lavoro in studio il contrabbassista Alessandro Atzori e il batterista Pierpaolo Frailis, rodati compagni di viaggio con i quali l’autore condivide da anni svariati progetti e palcoscenici, e con cui nel tempo ha sviluppato una rara e profonda complicità artistica. Il disco è stato registrato presso “La Lavanderia studio” di Cagliari, con la preziosa collaborazione di Michele Palmas e Flavio Laconi. L’album è prodotto da Vannuccio Zanella e dallo stesso Mulas (che ha curato insieme ad Andrea Locci il mixing e mastering e tutti gli arrangiamenti), con il progetto grafico di Ondemedie e le fotografie di Sara Deidda. «Chiaroscuro nasce dal desiderio di sviluppare un disco nella classica formazione in trio, rigorosamente con il pianoforte acustico, e la scelta dei musicisti dettata dall’interplay.





Ho scelto per questo lavoro due colleghi tra i tanti con cui ho lavorato negli anni, musicisti con cui sento una buona intesa artistica e umana, e questa scelta non poteva non ricadere su Pierpaolo Frailis alla batteria e Alessandro “Cinzio” Atzori al contrabbasso», racconta Mauro Mulas. «L’idea di partenza è stata quella di attingere i brani da una cartella in cui ho sempre archiviato le musiche che saltuariamente mi è capitato, nell’arco di una ventina d’anni, di scrivere e mettere da parte, per scegliere le composizioni che poi avremo elaborato per il progetto. Alla lettura dei materiali ho provato lo stesso effetto che si prova quando si guarda un vecchio album di fotografie, che fa riaffiorare ricordi e sensazioni ormai assopite, ma che permette al tempo stesso di guardare al passato in un’ottica differente e più consapevole, per via di tutte le esperienze di vita che nel frattempo sono state vissute.





E probabilmente il titolo si sarebbe rifatto proprio a questo concetto, ma l’incontro con l’arte della fotografa Sara Deidda mi ha fatto propendere per “Chiaroscuro”. La scelta di “La Lavanderia” studio di Michele Palmas per le registrazioni non è stata casuale. Ho sempre apprezzato il suono di quegli ambienti, oltre alla professionalità e perizia con cui i tecnici lavorano. Ho sfruttato le lunghe giornate del secondo lockdown per mixare e masterizzare il lavoro, cercando senza fretta il giusto suono grazie anche all’aiuto del mio amico Andrea Locci, con cui spesso collaboro. » “Chiaroscuro”, già presente su Discogs, sarà presto disponibile nelle principali piattaforme di streaming (iTunes, Spotify, Google Music, Deezer e Amazon Music), si può acquistare a Cagliari presso Alta Fedeltà (in via Grazia Deledda 27) e Potente Record Store (in via San Domenico 52).





I giornalisti interessati possono richiedere disco e press kit all'indirizzo mail s.cavagnino@gmail.com Dopo il successo del concerto di anteprima, avvenuto al Bflat Club lo scorso 4 novembre nell’ambito del festival Forma e Poesia nel Jazz, l’album verrà presentato a Cagliari il prossimo 16 dicembre presso il Brigada (in via Molise 58), e il 22 dicembre presso il Jazzino.

Esce ufficialmente per l’etichetta GT Music Distribution Chiaroscuro, nuovo disco del pianista e compositore nuorese Mauro Mulas, esperto e solido musicista trapiantato stabilmente a Cagliari e attivo da due decenni nella scena jazzistica isolana. Il lavoro raccoglie undici tra i brani più rappresentativi nel repertorio dell’artista, vere e proprie fotografie musicali, che si succedono delicatamente come le pagine di un album denso di ricordi.