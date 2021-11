Isola di San Pietro: a Villa Guardia Mori concerto di musica dal vivo

La serata è ospitata (dalle 20.00) a Villa Guardia Mori, storica discoteca dell'Isola di San Pietro, che la nuova gestione ha reso fruibile anche in inverno, ma, soprattutto, ne ha fatto uno spazio perfetto per la musica dal vivo, consentendone la riapertura dopo quasi due anni di inattività. Sulle orme della diaspora africana, i C.A.F.É. eseguiranno brani dei grandi protagonisti della musica dell'Atlantico nero, da Cesaria Evora a Bonga, Susana Baca, Atahualpa Yupanqui fino a Compay Segundo e Clara Nunez.





Riflettori puntati sulla cantante e percussionista Jabu Morales, Alberto Becucci alla fisarmonica, Timoteo Grignani e Walter Martins alle percussioni, Ricardo Quinteira alla chitarra, Matteo Bonti al basso. Tecnico del suono Giovanni Carlini - Live Studio Cagliari. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione di Villa Guardia Mori e della Marinatour che, con la Club House, curerà il mangiare e il bere, che accompagneranno il concerto.





I posti sono limitati, per cui è necessario prenotarsi al link https://forms.gle/3LRy1C2PwrFuui836. Per il traghetto, è possibile usufruire delle tariffe speciali applicate in occasione della festività della Madonna dello Schiavo” nei giorni 13/14/15, esclusivamente per le tariffe passeggeri A/R al costo di 3,90 euro da Portovesme e 3,50 da Calasetta (contributo sbarco a parte). E' disponibile un servizio navetta gratuito dal Porto a Villa Guardia Mori per gli spettatori che imbarcano da Calasetta con il traghetto delle 19,30 e rientrano con il traghetto delle 24.

È quasi sold out il concerto che il gruppo C.A.F.É, collettivo multiculturale di musicisti da Brasile, Angola, Italia e Grecia, terrà domenica sera a Guardia dei Mori, suggestivo scorcio dell’Isola di San Pietro. Il gruppo con base a Lisbona, i cui componenti sono nomi affermati nel panorama della world music europea, sarà per la prima volta in Sardegna grazie a Bötti du Shcöggiu.