Alghero: consegnate le certificazioni linguistiche agli studenti del Roth

La tenacia e la volontà dimostrate da questo gruppo ` di studenti e studentesse devono essere di grande esempio per l’intera comunità studentesca. I docenti che hanno preparato i ragazzi hanno espresso grande soddisfazione per le valutazioni ottenute all’esame dagli studenti e dalle studentesse. L’English Centre di Sassari ha consegnato anche per quest’anno all’Istituto Istruzio- ne Superiore “Angelo Roth” il certificato Cambridge attestante il riconoscimento come Cen- tro Preparatore per gli Esami Cambridge. L’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” è anche uno degli istituti della Sardegna ad aver sottoscritto con il centro esami di Sassari la convenzione “Cambridge Exam Project North Sardinia” che ha la finalità di promuovere il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese con varie azioni. La convenzione prevede anche una borsa di studio offerta dall’English Centre che consiste in una quota d’esame gra- tuita da assegnare agli alunni che vorranno sostenere l’esame nelle prossime sessioni. È inten- zione della dirigenza dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di attivare, a breve, nuovi corsi di preparazione linguistica livello B1 e B2.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero dott. Angelo Parodi ha consegnato, qualche giorno fa nell’Auditorium dell’istituto, le certifi- cazioni linguistiche B1 e B2 ottenute dagli studenti che hanno frequentato un corso di prepa- razione linguistica attivato dallo stesso istituto. Il corso è stato tenuto da docenti interni dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” Chiara Stella Fadda, Marco Piga e Marco Sanna, in collaborazione anche con le docenti esterne di madrelingua Daria Della Chiesa e Jennifer McAndrew. Nel corso della cerimonia è stato messo in risalto il grande risultato ottenuto dagli stu- denti interessati soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi hanno frequentato il corso e affrontato la prova presso l’English Centre di Sassari, con coraggio durante il periodo del lockdown e in piena emergenza sanitaria.