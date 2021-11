Entula fa tappa a Ovodda: il festival letterario presenta Cristina Caboni e Fabio Stassi

L’indomani, venerdì 19 novembre, è a Cagliari, al Convento San Giuseppe, alle 19. La serata è impreziosita dalla presenza dell’attrice Lia Careddu. A seguire, “cena con Geppetto” (per info e prenotazioni 3423171915 oppure 070503343) e una lectio di Fabio Stassi dal titolo “Curarsi con Dante”. Con Mastro Geppetto Fabio Stassi ha scritto una storia nuova a partire da una storia classica, quella di uno dei più grandi romanzi della letteratura italiana (dopo 140 anni dalla sua pubblicazione, nel 1881 Ndr). Nelle sue pagine l’anziano falegname diviene un uomo febbrile animato dal desiderio della paternità, vittima di uno scherzo crudele dei suoi concittadini. Le gesta del burattino, buffe, drammatiche, violente, si mischiano alle sue avventure, a loro volta sorprendenti e a tratti sconcertanti. L’uomo Geppetto sembra uscire dalla fiaba per grandi e piccini di Collodi e spostarsi su un palcoscenico contemporaneo dove la povertà, la malattia, il bisogno di amore, la crudeltà e il riscatto sono al centro della scena, motore concreto dell’azione. Così Geppetto diventa il ritratto di un uomo introverso e temerario, candido e visionario, che si accinge ad affrontare il mondo e a scoprirlo di nuovo, inseguendo il sogno di una creatura che sia carne della sua carne, in cui riversare le emozioni e l’affetto che porta dentro.





Ma quel mondo lo disprezza e lo deride, rivelando tutta la sua ferocia in una condanna impietosa della solitudine e della diversità. In Mastro Geppetto Stassi si abbandona con evidente piacere a uno dei suoi grandi talenti, quello di plasmare la materia reale e immaginaria delle storie e dei personaggi per trarne un racconto che affonda le radici nel desiderio e nella fantasia, producendo la metamorfosi che trasforma la finzione dell’arte letteraria nella verità più luminosa e commovente, più dolorosa e umana. L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.





ÉNTULA

È il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna disposto ad ospitarli. Nello stesso cartellone appaiono scrittori, biblioteche, librerie, associazioni, scuole, strutture pubbliche e private in armoniosa collaborazione, con l’unico ambizioso obiettivo di far diventare il consumo culturale da evento a consuetudine irrinunciabile.

Éntula - festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna. Media partner di questa edizione è la testata giornalistica Sardinia Post.

Domenica 14 novembre, a Sa 'Orte de Sennor Frantzischeddu (in via Taloro 2) alle 16, Cristina Caboni presenta il suo nuovo romanzo La ragazza dei colori (Garzanti). Con lei, a moderare l’incontro, Natascia Talloru. L’appuntamento chiude il ciclo di incontri voluto dall’Unione dei Comuni della Barbagia nell’ambito del concorso di lettura per ragazzi LibriLiberi. Dopo l’incontro con la scrittrice isolana, in agenda quattro appuntamenti clou al festival di Lìberos: Fabio Stassi ritorna a Éntula col suo libro fresco di stampa per Sellerio Mastro Geppetto: un padre alla ricerca del figlio. Un falegname e il suo burattino. Un piccolo gioiello di creatività e ispirazione letteraria. Il tour di presentazioni dello scrittore siciliano comincia mercoledì 17 novembre, a Valledoria, nell’Aula consiliare alle 18 (con Fabio di Pietro e interludi musicali a cura della Scuola civica di musica Doria), e a Sassari, al Vecchio Mulino alle 20.30. Giovedì 18 novembre, Stassi è atteso a Macomer, al Centro Servizi Culturali UNLA, alle 19.