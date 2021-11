Alghero: all'UTE una serata con Grazia Deledda - Conferenza di Neria De Giovanni

Neria De Giovanni è considerata tra le massime esperte del Premio Nobel Grazia Deledda. Ha pubblicato oltre 40 volumi di saggistica e prosa letteraria, incentrati soprattutto su figure femminili affermatesi nel campo della Storia, dell’Arte e della Letteratura. E’ ideatrice del Premio Nazionale “Alghero Donna”. Sono 14 i libri che ha scritto su Grazia Deledda. L'evento è coordinato dalla presidente dell'Ute Marisa Castellini.

Venerdì 12 novembre alle ore 16.30 presso la Sede dell'Università delle Tre Età in Via Sassari, 179 ad Alghero, la Professoressa Neria De Giovanni Saggista, Biografa, Critica Letteraria, Presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari, Editora, terrà la conferenza dal titolo: “A150 anni dalla nascita: Grazia è con noi” per presentare il suo ultimo libro.