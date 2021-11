Alghero: lunedì dal vivo "I lunedì con la Poesia" di Pier Luigi Alvau

I LUNEDÌ CON LA POESIA

Calendario 2021-22

Catalan TV Obra Cultural

*8 novembre Rafael Catardi 15 de novembre 2021

*22 novembre Fernando Pessoa 29 de novembre 2021

*6 dicembre Fidel Carboni 13 de desembre 2021

*20 dicembre Cesare Pavese 27 de desembre 2021

*10 gennaio Antonella Salvietti 17 de gener 2022

*24 gennaio Ghiannis Ritsos 31 de gener 2022

*7 febbraio Cinzia Paolucci 14 de febrer 2022

*21 febbraio Vincenzo Cardarelli 28 de febrer 2022

*7 marzo Wislawa Szymborska 14 de març 2022

*21 marzo Antoni Coronzu 28 de març 2022

*4 aprile William Shakespeare 11 d’abril 2022

*18 aprile Rafael Sari (1904-1978) 25 d’abril 2022

Lunedì 15 novembre, alle ore 19,30, nella biblioteca dell’Obra Cultural verrà proposto “in presenza” il recital interamente dedicato a Rafael Catardi, primo della nuova stagione della nota e accreditata rassegna poetica varata da Alvau nel 2005. Il calendario è fissato in dodici appuntamenti che andranno ad occupare tutti i lunedì fino al prossimo 25 aprile 2022. La formula prevede una “prima” televisiva su CatalanTV (ore 21,00 ed ore 23,00) con replica “in presenza”, come detto, il lunedì successivo alla biblioteca dell’Obra Cultural, alle ore 19,30. In quella seconda occasione il pubblico -limitato alla disponibilità dei posti- dovrà esibire il green pass ed indossare la mascherina, così come da normativa vigente. Nella serata dedicata a Rafael Catardi verranno lette ed interpretate da Pier Luigi Alvau liriche tratte dal testo “Rimes Alguereses” pubblicato a Barcellona nel 1971 dall’Editorial Barcino. In questo come in tutti gli altri appuntamenti della stagione appena varata Pier Luigi Alvau sarà affiancato dal Prof. Gabriele Loriga, docente di chitarra classica ed educazione musicale presso le scuole statali cittadine, nonché concertista solista. Di seguito pubblichiamo l’intero programma della Stagione 2021-22 nel quale sono indicati gli appuntamenti sia su CatalanTV che alla Biblioteca dell’Obra Cultural.