Alghero: torna il Cicle Gaudì e sabato arriva "La Vampira di Barcellona" (bilingue)

L’ingresso è riservato ai possessori di green pass ed è consigliata la prenotazione, che si effettua scrivendo a alghero@umanitaria.it o telefonando al numero 079.974375. Si comincia, sabato 13 novembre con inizio alle 19, con La vampira de Barcelona di di Lluís Danés, il kolossal storico con atmosfere horror gotiche vincitore di 5 premi Gaudí, tra cui miglior film e miglior direzione artistica, e del premio del pubblico al Festival del cinema fantastico di Sitges. La trama del film, ambientato nella Barcellona dei primi del Novecento, è basata su fatti reali, e prende le mosse dalla sparizione della piccola Teresa Guitart, figlia di una famiglia benestante, e dai sospetti che subito si concentrano su Enriqueta Martí, “la vampira del Raval”. Il secondo film in programma, sabato 20 novembre, è L’ofrena di Ventura Durall, premiato al Gaudí per la migliore attrice non protagonista, Verónica Echegui.





Torna lo Cicle Gaudí a l’Alguer, finalment en presència, després de dues edicions en streaming. Quatre apuntaments imperdibles, amb quatre films que han participat als Premis Gaudí, lo més important premi cinematogràfic de Catalunya. Les projeccions se faran cada dissabte, a partir del 13 de novembre i fins a dissabte 4 de desembre. Com per les edicions precedents, lo cicle és estat possible gràcies a la col·laboració entre la Società Umanitaria di Alghero, entitat que de sempre treballa per la difusió de la cultura cinematogràfica i audiovisiva, la Generalitat de Catalunya — Delegació del Govern a Itàlia, i la Plataforma per la Llengua, ONG que promou l’ús del català com a instrument de cohesió social, amb la participació de l’Acadèmia del Cinema Català, organitzadora dels Premis Gaudí. La iniciativa té també lo suport de la Regió Sardenya i el patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fundació Alghero. Los quatre films en programa, inèdits a Itàlia, sigueran projectats en la versió original en català, amb sotatítols en italià, i sigueran acompanyats d’un videomissatge dels autors.





L’entrada és limitada als possessors de green pass. S’aconsella de prenotar, escrivint a alghero@umanitaria.it o telefonant al número 079974375. Se comença dissabte 13 de novembre, a les h. 19:00 amb La vampira de Barcelona, de Lluís Danés. Aquest film històric amb atmosferes horror gòtiques és vencidor de cinc premis Gaudí, entre los quals, millor film i millor direcció artística, i del premi del públic al Festival del cinema fantàstic de Sitges. És ambientat en la Barcelona dels primers del Nou-cents, i la trama és basada sobre fets reals que comencen amb la descomparida de la petita Teresa Guitart, filla d’una família benestant. Tots los sospits se concentren sobre Enriqueta Martí, coneixuda com «la vampira del Raval». Lo segon film, en programa per dissabte 20 de novembre, és L’ofrena de Ventura Durall, premiat al Premi Gaudí per la millor actora no protagonista, Verónica Echegui. Lo film inicia amb la visita inesperada que Violeta, una psiquiatra, recivi de part de Rita, muller de Jan, amb el qual Violeta havia tengut una relació en joventut, acabada traumàticament.





Rita és en allà per cercar de reconquistar lo marit. Continuem lo 27 de novembre, amb La dona il·legal, de Ramon Térmens. Lo film conta de l’enquesta d’un advocat que s’ocupa d’emigrants sobre la mort sospitosa d’una sua client en un Centre d’Internament per Estranyers. A ajudar-lo siguerà l’única amiga de la víctima, una jove nigeriana presonera d’un gir de prostitució. La projecció és estada programada en proximitat de la jornada mundial per l’eliminació de la violència contra les dones, un apuntament que ja de diversos anys és celebrat també de la Società Umanitaria en l’àmbit del cinema. En fi, lo 4 desembre, siguerà la volta del film La Innocència, de Lucía Alemany, que conta la història de Lis, una adolescent que somia de diventar una artista del circ i que passa les sues jornades amb les amigues i amb el jove d’ella. La fi de l’estiu, però, li reservarà grans sorpreses que li faran posar tot en discussió.

Il film inizia con la visita inaspettata che riceve Violeta, una psichiatra, da parte di Rita, la moglie di Jan, suo vecchio amore adolescenziale che le ha segnato la vita dopo la traumatica fine di vent’anni prima. Rita è lì per cercare di riconquistare il marito. Si prosegue, il 27 novembre, con La dona il·legal, di Ramon Térmens. Il film racconta dell’indagine di un avvocato che si occupa di migranti sulla morte sospetta di una sua cliente in un Centro di internamento per stranieri. Ad aiutarlo sarà l’unica amica della vittima, una ragazza nigeriana intrappolata in un giro di prostituzione. La proiezione è stata calendarizzata a ridosso della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che da anni viene celebrata dalla Società Umanitaria nel segno del cinema. Infine, il 4 dicembre, sarà la volta del film La Innocència, di Lucía Alemany, che racconta la storia di Lis, un’adolescente che sogna di diventare un’artista circense, che trascorre le sue giornate con le amiche e col fidanzato. La fine dell’estate, però, le riserverà grandi sorprese che le faranno mettere tutto in discussione.