Cicle Gaudi a l'Alguer: martedì la presentazione (bilingue)

PRESENTACIÓ A L’ESTAMPA DEL CICLE GAUDÍ A L’ALGUER 2021 Dimarts 9 de novembre, a les 10.30, a la Sala Conferències del Quarter, siguerà presentada la nova edició del Cicle Gaudí a l’Alguer, la ressenya que permiti al públic alguerés de veure los films que han participat al més prestigiós premi cinematogràfic de Catalunya. Com per les edicions precedents, lo cicle és estat possible gràcies a la col·laboració entre la Società Umanitaria di Alghero, entitat que de sempre treballa per la difusió de la cultura cinematogràfica i audiovisiva, la Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Itàlia i Plataforma per la Llengua, ONG que promou l’ús del català com a instrument de cohesió social, amb la participació de l’Acadèmia del Cinema Català, que organitza lo premi.





La iniciativa té també lo suport de la Regió Sardenya, lo patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero. Lo programa preveu 4 films, tots inèdits a Itàlia i sotatitolats en italià, en projecció a partir del 13 de novembre. Participaran a la presentació Giovanna Caria, vice-síndic de l’Alguer, lo president de la Fondazione Alghero Andrea Delogu, la directora de la Società Umanitaria de l’Alguer Alessandra Sento, lo responsable de l’ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya Gustau Navarro i Barba i la delegada a l’Alguer de Plataforma per la Llengua Irene Coghene.

Martedì 9 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze de Lo Quarter, verrà presentata la nuova edizione del Cicle GaudÍ a l’Alguer, la rassegna che permette al pubblico algherese di vedere i film che hanno partecipato al più prestigioso premio cinematografico della Catalogna. Come le edizioni precedenti, il ciclo è stato reso possibile dalla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, ente da sempre impegnato nella diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, dalla Generalitat de Catalunya Delegaciò del Govern a Italia e dalla Plataforma per la Llengua, ONG che promuove l’uso del catalano come strumento di coesione sociale, con la collaborazione dell’Académia del Cinema Català, che organizza il premio, il supporto della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Il programma prevede 4 film, tutti inediti in Italia e tutti sottotitolati in italiano, a partire dal 13 novembre. Interverranno la vicesindaca Giovanna Caria, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, la direttrice della Società Umanitaria di Alghero Alessandra Sento, il responsabile dell’ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya Gustau Navarro i Barba, la delegata ad Alghero della Plataforma per la Llengua Irene Coghene.