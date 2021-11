Unica Radio: apprendistato in regime di full immersion - Esperienza unica

"Sei giorni in cui i partecipanti, in collaborazione con Unica Radio, - si legge in una nota - gestiranno quotidianamente dirette radiofoniche. Sei giorni per permetterti di fare di quest’esperienza il primo apprendistato per un mestiere alimentato dalla passione, dalla ricerca e dalla voglia di innovare. Sei giorni per conoscere e confrontarti con stimati professionisti del settore, ma anche per conoscere altri cinefili che, come te, il cinema non si accontentano di guardarlo, ma vogliono anche saperne scrivere. Se sei uno studente universitario appassionato di cinema, dal 3 all’8 dicembre questo workshop fa per te. Se non sei uno studente universitario ma la critica cinematografica è la tua passione, accogliamo anche te a braccia aperte!" I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI!

Anche quest’anno il tradizionale workshop di Passaggi d’Autore: intrecci mediterranei dedicato alla critica cinematografica propone un approfondimento sulla critica radiofonica con il supporto di UnicaRadio. Oltre agli appuntamenti dedicati alla scrittura per la critica, scoprirai anche come si confeziona un format radiofonico! “Critica il corto – La Critica radiofonica” – dal 25 al 28 novembre e dal 3 all’8 dicembre 2021. Sei giorni di full immersion GRATUITA (preceduti da quattro giorni di approfondimento delle tecniche e del linguaggio radiofonico, che si terrà a fine novembre) nella critica cinematografica attraverso un approccio peculiare e “tradizionale”, ma profondamente legato ai continui mutamenti apportati dalle nuove tecnologie.