Alghero: il ritorno de "I lunedì con la poesia" - Protagonista l'autore e interprete Pier Luigi Alvau

La formula austera e strutturalmente formale, volutamente contenuta nei tempi di lettura ed interpretazione, ha probabilmente decretato il successo di queste serate culturali ed artistiche, puntualmente proposte in un giorno della settimana e ad un orario originariamente ritenuti insoliti. Formula che, col passare degli anni, è stata ricalcata anche da altre iniziative, nate successivamente, che hanno cercato d’imitarne il format e tentando (invano) di emularne la buona riuscita. Conduttore e protagonista delle “pièces” interpretative e recitative sarà come in passato Pier Luigi Alvau, che per questa stagione 2021-2022 si avvarrà della costante e preziosa presenza del chitarrista classico prof. Gabriele Loriga. La novità principale di questa stagione che segna la ripresa è che I LUNEDÌ CON LA POESIA, per le ben note conseguenze dovute all’epidemia di Covid19, verranno proposti in TV e non nelle tradizionali sale con il pubblico.





L’appuntamento è pertanto fissato ogni due settimane alle ore 21,00, con replica alle ore 23,00, sull’emittente Catalan-TV (canale 18 del digitale terrestre) a partire appunto dall’8 novembre prossimo. Il calendario dell'iniziativa : Rafael Catardi, 8 novembre 2021;Fernando Pessoa,22 novembre 2021;Fidel Carboni,6 dicembre 2021;Cesare Pavese,20 dicembre 2021;Antonella Salvietti;10 gennaio 2022 Ghiannis Ritsos 24 gennaio 2022. Anna Cinzia Paolucci, 7 febbraio 2022;Vincenzo Cardarelli,21 febbraio 2022;Wislawa Szimborska,7 marzo 2022;Antoni Coronzu,21 marzo 2022;William Shakespeare,4 aprile 2022;Rafael Sari ,18 aprile 2022.

Il prossimo 8 novembre verrà inaugurata, con una nuova formula, l’XIª stagione (Iª della nuova serie) della rassegna culturale “I LUNEDÌ CON LA POESIA” che si protrarrà, con cadenza periodica, fino al 18 aprile 2022. Dopo gli affermati riscontri delle passate dieci edizioni, il programma di recitals che va sotto questo titolo viene riproposto con un ventaglio di poesie e testi che, per la prima volta, vedranno inseriti nel programma anche autori algheresi del presente e del passato. I LUNEDÌ CON LA POESIA nel decennio 2005-2015 sono stati riconosciuti dal pubblico e dalla critica come uno degli appuntamenti più consolidati della stagione culturale invernale sia algherese che dell’intera Sardegna, andando a colmare anche ampie frange temporali della stagione autunnale e primaverile.