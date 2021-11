Cagliari: “Liminal”, secondo disco del progetto Safir Nòu del musicista e compositore Antonio Firinu

“Liminal” succede a “Groundless” (primo album della formazione), e spinge la ricerca della band verso molteplici campi della conoscenza, dalla psicologia all’antropologia, passando per l’architettura e la filosofia. Nel lavoro in studio, hanno affiancato l’autore Antonio Firinu (alle chitarre, fisarmonica e synth), Sergio Tifu al violino, Ivana Busu alla fisarmonica, synth ed elettronica, Andrea Lai al contrabbasso e Antonio Pinna alla batteria e percussioni. Sono tanti gli ospiti di prestigio che hanno contribuito ad arricchire l’importante e dettagliato lavoro, tra i quali Matteo Leone al calabash, mondòl e frame drum, Yaacob Gonzalez Garcia al rabab e kemenche, Gianluca Pischedda al violoncello, Andrea Sanna al Fender Rhodes, Marco Caredda al vibrafono e Marco Pittau alla kalimba.





Liminal è stato registrato presso lo studio Sounsville di William Cuccu a Siliqua ed è impreziosito dal lavoro grafico di Alberto Spada “ILCARBONAUTA”. “L’ultimo anno segnato dalla pandemia, il lockdown, il distanziamento sociale, la pausa infinita della condivisione e della convivialità artistica e culturale, l’impossibilità di potersi esprimere artisticamente, o di fruire della musica dal vivo, ha portato gli artisti a riflettere su quale fosse il senso di tutto questo per l’uomo, in prospettiva di cambiamento, e in direzione di una porta d’uscita”, racconta Antonio Firinu spiegando il senso del suo recente lavoro. “Tuttavia – continua –, tale condizione può aver contribuito, da un’altra prospettiva, a rivalutare se stessi, ad ascoltare di più il proprio corpo, il proprio respiro, il rumore dei pensieri che ci attraversano, i suoni che ci circondano. Le persone. Gli alberi. I sogni. I viaggi immaginari, curati nei dettagli.





Così nel periodo di composizione e produzione del nuovo lavoro, l’aggettivo ‘liminale’ è quello che ha preso forma più frequentemente nella mia mente, nel tentativo di dare un senso alle esperienze e al tempo. Così ho concepito due viaggi musicali, incisi in un doppio disco, che riflettono, affrontano e descrivono proprio questa dimensione. Sono due capitoli diversi, ciascuno composto da sei brani, Waves e Sands, due aspetti dello stesso concetto, capaci di esprimere il concetto di viaggio liminale, di sospensione e di spazio dell’intermezzo. “Liminal” è disponibile nelle principali piattaforme di streaming online (iTunes, Spotify, Google Music, Soundcloud, Bandcamp, Deezer, YouTube e Amazon Music). A partire da lunedì 8 novembre si potrà acquistare, inoltre, presso Potente Record Store, in via San Domenico 52 a Cagliari.





I giornalisti interessati possono richiedere disco e press kit all'indirizzo mail s.cavagnino@gmail.com La presentazione ufficiale dell’ultimo lavoro di Safir Nòu si terrà sabato 6 e domenica 7 novembre alle 20.30 a Cagliari, con un concerto presso la Sala Eleonora d’Arborea (in via Falzarego 35) aperto da una degustazione dei vini della Cantina Sa Defenza e della Cantina Carta Filet, con una introduzione a cura del giornalista Simone Cavagnino e dell’operatore culturale Mauro Montis. L’organizzazione dell’evento è a cura del Teatro del Sale.

