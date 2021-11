Cultura Cinema Teatro Astra Sassari : le 3 donne de " Il Marinaio " - Autunno a Teatro

Prosegue giovedì 4 novembre alle 21 al Cine Teatro Astra il cartellone di “Autunno a Teatro” organizzato dalla compagnia Teatro Sassari . Sul palco lo spettacolo “Il Marinaio”, da “O Marinheiro” di Fernando Pessoa portato in scena dalla Compagnia Akròama. La drammaturgia e la regia della suggestiva rappresentazione che ha segnato la ripartenza artistica della compagnia teatrale cagliaritana sono firmate da Lelio Lecis. Protagoniste de “Il Marinaio”, scritto dal poeta portoghese in una sola notte, sono tre donne forse esistite soltanto nel sogno di qualcuno. Durante una veglia funebre i tre personaggi raccontano storie di una vita probabilmente mai vissuta. Una di loro parla di un marinaio che, durante i lunghi giorni di navigazione, aveva immaginato un’isola ricreando con la fantasia strade, case, moli del porto e comportamenti degli abitanti. Questa vita irreale era diventata l’unica sua realtà dato che non aveva più memoria del suo vissuto. “Nell’opera – sottolinea il regista – vi sono degli elementi che caratterizzano la vita dell’autore, anche in chiave marinara”. Pessoa, infatti, per un periodo della sua vita fece lunghi viaggi in mare per andare a trovare la madre che si era trasferita in Sud Africa. Durante gli interminabili giorni in mezzo al mare, la fantasia si scatenava e spesso, anche a causa dei fumi dell’alcol, il poeta non distingueva la finzione dalla realtà. La compagnia Akròama è formata da Tiziana Martucci, Julia Pirchl e Valentina Picciau. Costumi sono di Marco Nateri, la scenografia di Valentina Enna. Assistenti alla regia: Erika Carta e Stefano Cancellu. Assistente costumi: Noemi Tronza. Sartoria: Chiara Carta. Direzione tecnica: Lele Dentoni. Assistente tecnico: Nicola Pisano. Costruzione scenografie: Graziano Salis. Fotografia: Alessandra Tocco e Fabrizio Massidda. Comunicazione web: Nicola Asunis. Assistenti organizzazione generale: Francesco Murgia e Rosella Locci. Assistente amministrazione: Virna Tola. Direttore generale: Marina Mura. Prossimi appuntamenti Il quarto e ultimo appuntamento di “Autunno a Teatro” Battor Moros” è fissato per sabato 6 novembre. Lo spettacolo, portato in scena dai Figli d’arte Medas, racconta della nascita del Partito Sardo d’Azione. A firmare la regia è Gianluca Medas che ha scritto “Battor Moros” in occasione del centenario del più antico partito politico italiano. Il testo ricostruisce le varie fasi storiche antecedenti il congresso del 16 e 17 aprile del 1921 che diede vita al Partito Sardo d’Azione. Nella pièce sono ripercorsi i passaggi che portarono al congresso di Oristano, dalle esperienze di trincea dei sardi alla nascita delle sezioni cagliaritana e sassarese del partito. La prima ebbe come protagonista Emilio Lussu. Attraverso “Battor Moros” il pubblico ha la possibilità di rivivere ogni significativo momento, ogni scontro, ogni proposta, tutte le alleanze e la votazione. Lo spettacolo, costruito attorno alla figura epica di Marianna Bussalai, interpretata da Noemi Medas, prende il via con l’ingresso di un gruppo di bambini che vanno a trovarla nella sua casa di Orani per imparare “s’historia sarda”. Inizia così un viaggio nel tempo alla scoperta delle ragioni che portarono i sardi ad avere un forte desiderio di autodeterminazione. La suggestione del racconto è rafforzata dalla proiezione sullo schermo dei disegni realizzati dal disegnatore Fabio Coronas. A completare il cast: Carlo Angioni, Francesco Civile, Giuseppe Garippa, Alessandro Pani, Luigi Pusceddu, Filippo Salaris e Andrea Zucca. I costumi sono curati da Marco Nateri, le luci da Andrea Piras, mentre le musiche sono di Filippo Medas. Aiuto regista è Sonia Jodice. Orari e Prezzi biglietti Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 tranne quello di domenica 24 ottobre che prenderà il via alle 19. Biglietto intero €10,00 ridotto €8. È consigliato prenotare telefonicamente (ai numeri 079200267 - 349/1926011- 336/817361 ) e ritirare i biglietti il giorno precedente agli spettacoli al fine di evitare assembramenti in biglietteria. NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS