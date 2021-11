Cagliari: trittico favoloso al Jazz Club di via del Pozzetto

Con lui sul palco del Bflat, martedì 16 novembre, unica data sarda del tour, Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso, gli stessi musicisti che con Peter Erskine e il sassofonista George Garzone firmano l'album "3 Nights in L.A.", registrato dal vivo due anni fa. Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30; il prezzo del biglietto varia di serata in serata: si pagano 5 euro per il concerto del trio di Mauro Mulas, 15 per quello del duo Ionata-Mannutza, 25 euro per Peter Erskine in trio. Prenotazioni al numero del Bflat 347 93 89 791; informazioni al 388 38 99 755.

Già tra i protagonisti del festival due edizioni fa in quartetto, Max Ionata Luca Mannutza ritornano a Forma e Poesia nel Jazz l'11 novembre, stavolta in duo; un solido e quasi ventennale legame artistico è alla base del sodalizio del sassofonista abruzzese (classe 1972) e il pianista cagliaritano (1968), che oltre ai propri progetti contano un'ampia serie di collaborazioni e un'intensa attività concertistica. Gran finale, cinque sere dopo, con il trio di un'autentica icona della batteria nel jazz degli ultimi cinque decenni: Peter Erskine , un nome che rimanda a pagine fondamentali di questa musica, a gruppi come i Weather Report e degli Steps Ahead, tra le tante esperienze che spiccano nel suo vasto curriculum; un curriculum che conta qualcosa come settecento album, una cinquantina dei quali come leader.