A Oristano la Rassegna Internazionale Organistica: sabato concerto a San Sebastiano

Enrico Correggia nasce a Oristano nel 1988. Si è laureato in Direzione di Coro e Composizione Corale col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" di Trento e Riva del Garda nella classe di Lorenzo Donati, presentando al triennio una tesi sul Miserere di Allegri e al biennio una sulla Messe de Nostre Dame di Guillaume de Machaut. Basso profondo, canta stabilmente in UT insieme vocale-consonante (Arezzo), Ars Cantica Choir & Consort (Milano) e nel Coro "Guido Chigi Saracini" della Cattedrale di Siena e dell'Accademia Chigiana. Occasionalmente collabora con altre realtà professionali in Italia e all’estero, tra le quali la Cappella Musicale Pontificia Sistina. Ha fatto parte del Coro Giovanile Italiano della Feniarco dal 2012 al 2019. Vincitore di diversi premi internazionali, tra i quali spicca il Gran Premio Europeo di Canto Corale (UT insieme Vocale-Consonante, Varna, 2016), ha un’intensa attività concertistica stilisticamente molto varia. Nonostante la focalizzazione nella musica antica, ha all’attivo diverse esecuzioni e incisioni di prime assolute, un concerto con i Rolling Stones (Roma, 2014) e un disco metal (The Eighth Mountain, Rhapsody Of Fire, 2019).





Compositore dalla penna arcaizzante, è stato scelto come rappresentante della regione Sardegna per il progetto “Officina Corale del Futuro” della Feniarco (Firenze, 2017) col brano Benedixisti terram tuam. È fondatore e direttore dell’Ensemble Vocale "Exsurge Domine", specializzato in repertorio sacro Medievale, degli Allegri Penitenti, formazione specializzata in musica Rinascimentale e Barocca e del gruppo vocale maschile Aletheia Consort dedito al repertorio dei secoli XV e XVI. Apprezzato conferenziere e studioso, affianca all’attività musicale un forte impegno come divulgatore storico. Tra i vari, nel 2019 è intervenuto al convegno dell'AISCGre tenutosi ad Assisi per il quarantesimo anniversario della pubblicazione del Graduale Triplex. Dal 2019 presenta i concerti nella sede di Milano del festival MITO SettembreMusica. Collabora stabilmente con la rivista Choraliter. È stato docente di retorica alla Milano Choral Academy di Marco Berrini per l'A.A. 2018/2019. Dal 2020 è codirettore del Coro Giovanile Sardo della Fersaco.

Fabio Frigato nasce a Oristano nel 1994 e all’età di 5 anni inizia lo studio del pianoforte, all'età di 16 sceglie di dedicarsi allo studio dell`organo a canne grazie alla guida di Gianluca Frau. Ha frequentato Masterclasses con docenti come K. Schnorr, B. Haas, C. Mantoux, G. Bovet, M. Torrent, L. Lohmann, J. Essl, H. Deutsch, J. Laukvik, G.Gnann, E.C. Vianelli. Si è classificato secondo al Premio Abbado 2015. Ha frequentato per il semestre invernale 2016/17 il corso di Organ Bachelor of Music presso la "Hochschule für Musik und Theather München" nella classe del Prof. B. Haas. Ha conseguito il diploma accademico di I livello in organo col massimo dei voti e la lode nella classe di A. Falcioni presso il Conservatorio di Musica di Sassari "L. Canepa". Tiene numerosi concerti come solista in diversi festival tra cui la Rassegna Internazionale Organistica del Festival del Mediterraneo e come organista e continuista ha suonato in diverse formazioni tra cui l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Attualmente frequenta il Master of Music presso la "Hochschule für Musik und Theater München" nella classe di Organo del Prof. B. Haas e nella classe di Improvvisazione del Prof. C. Schönfelder.