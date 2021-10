Porto Torres: "Barocco italiano" in Basilica

Le note di Antonio Vivaldi (1678-1741) e Benedetto Marcello (1686-1739) si incontreranno in questa speciale occasione: verranno rappresentate alcune opere emblematiche di due compositori così agli antipodi nella scrittura musicale, entrati anche in conflitto tra loro, ma entrambi riconosciuti come fra i più rilevanti esponenti dello stile melodico italiano. L’Orchestra Cameristica Giovanile Kadossène diretta dal Maestro Giacomo Medas, assieme al Controtenore Ettore Agati, interpreterà due fra le sinfonie cosiddette “minori” del celebre compositore delle Quattro Stagioni.





Verranno eseguiti infatti lo Stabat Mater RV 621 in Fa minore, inno sacro composto da Vivaldi nel 1712 per diventare parte della Festa dei Sette Dolori di Maria Vergine a Brescia, e il Nisi Dominus RV 608, una cantata sacra del XVIII secolo sul tema della fede e del mistero cristiano. La musica di Benedetto Marcello sarà invece raccontata attraverso il Concerto in Re Minore per Oboe e Orchestra, con Laura Piras allo strumento solista.

L’omaggio a due grandi compositori da parte di un'orchestra giovanile sul palcoscenico millenario della Basilica romanica di San Gavino. Si chiama “Barocco italiano” l'appuntamento organizzato dall’Associazione Coro Polifonico Turritano sotto la direzione artistica del M° Laura Lambroni. L'evento è in programma domani sera, sabato 30 ottobre, alle 19.30, con ingresso libero riservato ai possessori di Green Pass.