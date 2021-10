Cinema Teatro Astra Sassari: domenica con le filastrocche di Gianni Rodari

Le filastrocche sono piccole storie in versi e ad animare quelle di Rodari attraverso la musica ci pensarono negli anni ’70 due componenti del “Quartetto Cetra”: Lucia Mannucci e Virgilio Savona. Musicare le filastrocche fu per loro un gioco nel gioco e lo spettacolo di domenica ripropone quell’avventura. Le musiche in scena saranno eseguite da Gabriele Cau. Le filastrocche di Rodari da “Fattorino in bicicletta dove corri con tanta fretta?” a “S’io fossi il padrone del treno” passando per “Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente” sono riuscite ad eguagliare, anche da un punto di vista didattico, quelle della tradizione come “Ma che bel castello...”, “La bella lavanderina” e “C’era un grillo in un campo di lino”.





“Filastrocclhe in cielo, in terra e in mare”, rappresenta quindi un omaggio e un modo per ricordare affettuosamente e in musica non solo il grande scrittore Gianni Rodari - unico italiano a essersi aggiudicato il “Premio Hans Christian Andersen” considerato il “Piccolo premio Nobel” della narrativa per l'infanzia - ma anche la coppia di artisti del famosissimo quartetto. Il costo del biglietto è di € 9,00, ridotto € 6,00.





È consigliabile la prenotazione inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Come da normativa vigente, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente alle persone munite di green pass, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni che sono esenti.

È dedicato al più grande scrittore italiano per l’infanzia, Gianni Rodari, il terzo appuntamento del cartellone di “Famiglie a Teatro”, la stagione teatrale per ragazzi organizzata da “La Botte e il Cilindro”. Domenica 31 ottobre alle 18:00 il sipario del Cine Teatro Astra - nuova sede di tutte le attività e i laboratori della Compagnia - si solleverà sulla produzione “Filastrocche in cielo, in terra e in mare” da Gianni Rodari, pensata per bambini dai 3 agli 8 anni. L’adattamento e la regia sono firmati da Sante Maurizi. Sul palco Daniela Cossiga reciterà le simpatiche rime e i paradossi contenuti nelle filastrocche di Rodari, trasportando così i bambini in una dimensione giocosa, in grado di farli divertire e, contemporaneamente, di stimolare una riflessione sui grandi temi legati alla loro crescita.