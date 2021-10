Sassari: al Teatro Verdi la presentazione delle novità discografiche - 4 appuntamenti

La rassegna prosegue venerdì 5 novembre con il duo Zeezon formato da Marcello Peghin (chitarra + elettronica) e Livio Solinas (sax + elettronica). La musica dei Zeezon è un omaggio all’improvvisazione. Il 12 novembre sarà la volta di Andrea Andrillo, ritenuto uno degli artisti più interessanti del panorama cantautoriale isolano. Con il suo ultimo disco “Prolagus, musica e parole per non morire” si è aggiudicato lo scorso 27 luglio il Premio Discografico Mario Cervo 2021.





La chiusura della rassegna, il 19 novembre, è affidata alla raffinata cantautrice Sidra. Al secolo Piera Demurtas, Sidra ha ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti a partire dalla vittoria, nel 2016, del Premio A.Squarciagola” del Piccolo Festival del Cantautore che le ha permesso di calcare il palco di ABBABULA per aprire il concerto dei Baustelle

Al via venerdì 29 ottobre nella Sala concerti del teatro Verdi il primo appuntamento della rassegna "CD Novità in Città" organizzata da teatro e7o musica all'interno del cartellone autunnale. Il progetto dedicato al mondo della discografia.è nato nel 2018 con l'obiettivo di far conoscere al pubblico gli ultimi lavori di giovani artisti sardi attraverso la presentazione e l’ascolto dal vivo dei loro cd. La prima delle quattro serate vede come protagonisti i cantautori Gabriele Masala e Kya che durante il primo lockdown hanno fuso la loro arte dando vita all’album “Scordo e Accordo”.