Alghero: restituita la chiave di casa al Barone Manno - Protagonisti gli studenti del Roth

Oggi il prezioso oggetto di proprietà dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” è ritor- nato simbolicamente, ma anche concretamente, al suo originario proprietario: l'istituto lo ha infatti restituito al Museo "Casa Manno", realizzando così una delle tante iniziative già pro- mosse dalla scuola per appassionare gli studenti e le studentesse rendendoli protagonisti del proprio tempo nel conservare la memoria storica della città. Gli studenti e le studentesse del corso turistico con un semplice gesto hanno aperto con l'anti- ca chiave la porta della storia, riscoprendo ancora una volta la grandezza e l'importanza del nostro illustre concittadino Giuseppe Manno. Un’occasione vissuta con grande emozione da tutti i partecipanti all’evento culturale.

Il 14 ottobre, nell’aula magna dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero, il prof. Aldo Accardo, docente emerito di Storia presso l'Università di Cagliari e presidente del Museo "Casa Manno", ha tenuto una conferenza sul Barone Giuseppe Manno, interagendo con gli studenti e le studentesse delle classi seconde E ed F del corso turistico, che hanno con- tribuito con propri lavori e riflessioni. Il 15 ottobre, gli studenti e le studentesse della classa seconda E, accompagnati dalla prof.ssa Anna Gerani, si sono recati presso il Museo "Casa Manno" per la cerimonia di consegna del- l'antica Chiave della casa natia del celebre giurista. La chiave, che risale alla fine Settecento/ primi Ottocento, è stata custodita gelosamente per tantissimi anni da Andrea Niolu, che l'aveva ricevuta in dono dal padre di Don Gallo, noto parroco della cattedrale di Alghero.