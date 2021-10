Sassari: venerdì all'Astra "Problemi tuoi" - Corto degli studenti del Castelvì

Le ragazze e i ragazzi sono stati coinvolti non soltanto nelle riprese del corto, ma anche nell’individuazione del soggetto e nella scrittura della sceneggiatura, imparando a conoscere i mestieri del cinema e l’attrezzatura per le riprese, la fotografia e la presa diretta dell’audio, grazie al supporto del regista D’Antonio, del direttore della fotografia Michael Petrolini, della fonica Beatrice Mele e del videomaker Alessandro Tanca. Il cortometraggio è stato girato a giugno negli spazi interni ed esterni dell’associazione culturale “Piano B – Impara l’arte” di via Lamarmora, tappa conclusiva del progetto avviato dall’istituto superiore cittadino grazie al finanziamento regionale del bando “Didattica e cinema” - annualità 2019 – coordinato dall’ impresa sociale “Nuovi Scenari”, diretta dal sociologo Pino D’Antonio.





All’evento conclusivo di venerdì, interverranno il dirigente scolastico del liceo Margherita di Castelvì, Gianfranco Strinna, il regista Austinu D’Antonio, tutor di regia, le studentesse e gli studenti della 5T che racconteranno la loro esperienza nella realizzazione del cortometraggio, Romina Deriu, presidente del corso di Laurea in Comunicazione pubblica e Professioni dell’informazione, Pino D’Antonio, direttore dell’ impresa sociale Nuovi Scenari e Paolo Vodret, docente di Scienze Umane e Filosofia e responsabile del progetto.

Sarà il nuovo CineTeatro Astra ad ospitare venerdì 29 ottobre alle ore 10.30 la proiezione del cortometraggio “Problemi tuoi”, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del liceo Margherita di Castelvì nell’ambito del progetto “Visioni di legalità – Cittadinanza e Costituzione attraverso il linguaggio cinematografico”. In “Problemi tuoi” è raccontata la storia di un padre e di un figlio, le complessità del rapporto che li lega e il percorso di crescita identitaria del protagonista Alessandro al centro di una storia semplice nella sua costruzione, ma utile come esempio per la formazione di una coscienza civile che educa al rispetto degli altri. Il percorso didattico ha coinvolto dodici studentesse e tre studenti della 5T, indirizzo Economico e Sociale, del liceo cittadino che durante tutto lo scorso anno scolastico, dopo un primo laboratorio dedicato all’approfondimento dei principi della carta costituzionale italiana, hanno seguito un lungo percorso di formazione all’interno del laboratorio “Cinema e Didattica”, diretto dal regista Austinu D’Antonio.