Il programma di mercoledì del Festival della Scienza di Genova

In aggiunta al programma in presenza e online di conferenze ed eventi speciali, sono aperte le 17 mostre e i 42 laboratori, i cui orari sono disponibili su www.festivalscienza.it . Il vuoto, l’inerzia, l’atomo, la massa: cosa significano veramente questi termini? Lo spiega alle ore 17.30, alla Biblioteca Universitaria di Genova (anche in streaming), Alessandro Bettini, professore di Fisica all’Università di Padova e ricercatore sperimentale nella fisica delle particelle elementari, nella lectio magistralis Nove parole della fisica. Insieme a Giorgio Manzi, professore di Antropologia alla Sapienza di Roma, e all’archeologa e autrice Rebecca Wragg Sykes, si va invece alla scoperta di una specie spesso sottovalutata, nella conferenza Conoscere i Neanderthal alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale (anche in streaming).





Con Saverio Russo, già docente di Chimica Industriale dell’Università degli Studi Genova, si parla dell’utilizzo di batteri e funghi per la creazione di biomateriali da costruzione, come cementi e mattoni, con la conferenza Materiali ‘viventi’ da batteri e funghi, alle ore 18 nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa (anche in streaming). Alle ore 18 al Mog, Sarah Zambello, che si occupa di progettazione di interventi di educazione alla lettura e realizza laboratori di narrazione presso scuole e librerie, e l’illustratrice Susy Zanella, invogliano a guardare il cielo con occhi nuovi in Nuvolario. Insieme a Guido Gnone, coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova, si scoprono i cetacei presenti nel Mediterraneo con l’incontro Mappare delfini e balene alle ore 17 all’Auditorium dell’Acquario di Genova a cura dell’Associazione Amici dell’Acquario. Proseguono gli appuntamenti con i caffè scientifici e gli spettacoli. Il caffè scientifico La malattia da 10 centesimi con Agnese Collino, supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi delle ore 18 (Ostello bello) ripercorre le tappe della lotta alla poliomielite e le innovazioni ancora rilevanti che ha generato.





Al Teatro della Tosse (sala Dino Campana), alle 19 va in scena L’universo è un materasso della Compagnia del Sole, in cui a raccontare la storia del tempo è il Tempo in persona, Crono: prima imperatore dell'Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, finito sempre più in disparte. Per il ciclo Le mappe dell’Uomo dell’Università degli Studi di Genova: Scienza e conoscenza dell’arte (ore 15) con Sandro Baroni, Paolo Bensi, Giorgio Bonsanti, Maria Clelia Galassi e Elena Parma e L’Itinerarium di Petrarca: un percorso tattile (ore 17.30) con Stefano Mantero, Alessandro Meloni e Stefano Pittaluga. Continua anche Scienziati nelle scuole con Le avventure di Ale nella natura alle ore 10 (Istituto Comprensivo Centro Storico) con Daniele Zovi, uno dei maggiori esperti in materia di foreste e animali selvatici, a far scoprire ai più piccoli l'importanza della salvaguardia della natura mentre, all’Istituto Don Bosco di Sampierdarena, tocca a Sarah Zambello e Susy Zanella con A scuola con Nuvolario (ore 10).





Nell’ambito del Paganini Genova Festival in La grande mappa europea di Niccolò Paganini, primo artista in tour della storia della musica Clarissa Biscardi conduce alla scoperta della figura, del valore e dell’eredità artistica del grande musicista genovese (ore 10, Biblioteca Berio). Alle ore 14.30 e 15.30 all’Ospedale Galliera, Sanja Javor, Cesare Massone e Luigi Priano guidano i partecipanti Alla scoperta della teledermatologia. Oltre al programma in presenza, il progetto La scienza va in onda!, realizzato grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Orientamenti, offre un palinsesto completamente digitale composto da 59 attività online tra laboratori, incontri e visite guidate virtuali riservato alle scuole. In questo modo gli studenti e i loro insegnanti possono anche partecipare direttamente dalle classi o da casa, scegliendo tra laboratori online (digilab), webinar e incontri in live streaming (digitalk) e visite virtuali ai principali istituti di ricerca (digitour).

