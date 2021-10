Sassari: da venerdì nello SpazioBunker "Perdifiato" - La straordinaria storia di Alfonsina Strada

Uno spettacolo che rappresenta il secondo capitolo della Trilogia dello Sport”, iniziata nel 2019 con il fortunatissimo spettacolo “Der Boxer” e che si concluderà nel 2022 con un nuovo capitolo. In una narrazione frizzante e serrata, Vargiu ci porterà a conoscere la vita e la carriera della giovane campionessa, catapultandoci nell’Italia di un secolo fa in un crescendo che regala risate ed emozioni, sapientemente dosate dalla regia di Laura Garau. Un appuntamento da non perdere, per tutti gli appassionati di sport e teatro, con uno spettacolo che dopo Sassari partirà per una intensa tournée nazionale. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Teatri in via d’Estinzione” curata dalla Compagnia Meridiano Zero. Tre le repliche previste: 29 e 30 ottobre ore 21, 31 ottobre ore 19 allo SpazioBunker di Via Porcellana 17. Prenotazioni solo viamail all’indirizzo