Cultura Il Complesso Vocale di Nuoro si esibisce sabato nella Basilica di Ozieri

Nuovo appuntamento con la VI edizione di "Cantus, musica corale nei musei e nei siti di interesse storico monumentale della Sardegna", la rassegna concertistica itinerante che vede il Complesso Vocale di Nuoro cantare in alcuni tra i più suggestivi monumenti dell'architettura presenti in Sardegna ed è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna - istituzione sensibile alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra Isola. Teatro di questo appuntamento sarà l'affascinante Basilica di Sant'Antico di Bisarcio, una delle più grandi chiese romaniche in Sardegna, risalente alla prima metà del XI secolo sita in territorio di a Ozieri (SS), che si terrà sabato 30 ottobre, alle ore 18. Per poter assistere al concerto, data la ben nota situazione sanitaria, è necessario essere in possesso della Certificazione Verde (c.d. Green Pass) pertanto si chiede di arrivare in anticipo sull'orario di inizio del concerto onde consentirne la puntualità. L’ingresso è gratuito. Il CVN ringraziamo il Comune di Ozieri - Istituzione San Michele e Adriana Ventura per la cortese disponibilità.