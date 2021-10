Stagione lirica a Sassari: arriva il "Turco in Italia"

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per accedere al Conservatorio sarà necessario esibire il green pass. L’opera sarà rappresentata in città per la seconda volta nella storia: venne messa in scena al Teatro Verdi nel 1983, ben 169 anni dopo la prima alla Scala di Milano. La divertente commedia degli equivoci, come nella tradizione buffa rossiniana, è oggi forse la meno conosciuta tra le composizioni del genio pesarese.





A Sassari arriva in un allestimento del Teatro Fraschini di Pavia con la regia di Alfonso Antoniozzi, ripresa a Sassari da Marco Castagnoli. È possibile acquistare i biglietti online sul sito www.enteconcertidecarolis.it oppure al botteghino del Teatro Comunale, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 11, la Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari ospiterà la presentazione del “Turco in Italia” di Gioachino Rossini, in cartellone il 29 e 31 ottobre al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione lirica 2021 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis". A parlare del dramma buffo rossiniano saranno il presidente dell’Ente Concerti Antonello Mattone, il critico e regista Marco Spada, il regista dell'opera Marco Castagnoli e il direttore d’orchestra Attilio Tomasello.