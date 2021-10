Milis apre gli studi e presenta le opere degli artisti

L'artista Lynne Brotman non potrà essere presente in quanto il suo volo è stato purtroppo anticipato dalla compagnia aerea. La giornata costituirà anche l'occasione per salutare gli artisti in partenza, prima dell'arrivo del prossimo gruppo - l'ultimo di quest'anno - previsto per il 3 novembre. Tutte le info sugli artisti di ottobre qui: https://www.nocefresca.it/?/news&idn=26&lang=ita.





Il programma della manifestazione prevede nella giornata del 20 di ottobre l'Open Studios, entrambi gli spazi saranno aperti nei seguenti orari: h. 11-13 e h. 15-17, Casa Congiu - Via San Paolo 1 (studi di Carolyn Mason e Momo),Casa Bagnolo - Via Diaz, 18 (studio di Nina Liemola) Sarà disponibile il servizio the, caffè, dolci (o anche pranzo) a cura dell'associazione culturale Pepebianco. Per prenotazioni: 346.8904584

Sabato 30 ottobre 2021 a Milis, la residenza internazionale per artisti Nocefresca aprirà gli studi al pubblico e mostrerà i lavori degli artisti in residenza a Milis nel mese di ottobre. Sarà una giornata di condivisione del lavoro in progress di Carolyn Mason, Nina Liemola e Momo.