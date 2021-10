Cultura Quartu Sant'Elena: gli ultimi "Libri à Buffet"

Si chiude l’edizione quartese della rassegna CITTADINI SOSPESI - Libri à Buffet 2021, a cura dell’Associazione Culturale Artifizio, che nella cornice dell’ex Convento dei Capppuccini, edificio storico di Quartu Sant’Elena, ospiterà i due appuntamenti finali: giovedì 28 ottobre con Francesco Abate che presenterà il suo libro “I delitti della salina” e venerdì 29 ottobre con Roberto Delogu e Lorenzo Scano che presenteranno i loro libri “Black out” e “Via libera”. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per le ore 17:30. Le serate saranno incentrate non solo sui titoli, ma anche sull’esplorazione della Bottega Artigiana d’Autore dei protagonisti che coinvolgeranno il pubblico in questo viaggio. Le letture di Rose Aste e Carlo Antonio Angioni verranno accompagnate dai momenti musicali di Maurizio Palitrottu Pretta. A conclusione dell’incontro, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere che sapore hanno le storie. Artifizio ha infatti affidato a due pizzerie di eccellenza di Quartu - Metropizza e Il Gallo d’oro - il compito di creare delle pizze incentrate sui profumi, le atmosfere, i viaggi e le ricette dei libri presentati. Il pubblico potrà così, dopo la presentazione, gustare la “PIZZA A LIBRO” in compagnia degli autori e degli artisti intervenuti. È necessaria la prenotazione al numero 392 247 8826.