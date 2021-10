Cultura Tour de force per la "Giornata Avara" di Michele Atzori: 4 presentazioni - A Cagliari, Mamoiada, Sarroch e Assemini

Ben quattro presentazioni sono previste questa settimana per il libro Giornata Avara di Michele Atzori. Il libro, completamente autoprodotto ed auto distribuito, sarà presentato in presenza dell'autore, ospite in quattro località e situazioni differenti. Mercoledì 27 alle ore 18 a Cagliari presso lo spazio Brigada - Musica Libri e Socialità, in via Molise 58. Presentazione e lettura a cura degli stessi gestori dello spazio culturale. Venerdì 29 alle ore 18 a Mamoiada, nella Biblioteca Comunale, presenta Alice Medda. Sabato 30 sempre alle ore 18 a Sarroch, al Parco Comunale, all'interno della festa di chiusura della stagione. Presenta e legge Roberto Cois Infine domenica 31 alle ore 19 ad Assemini, presso lo Spazio Arka, in via Tevere 47. Prenotazione consigliata in tutti e quattro gli spazi. Le quattro date sono l'anticipo di un lungo tour che in questo autunno porterà il libro in tutte le province dell'Isola, tra città e paesi, in Musei, Biblioteche, Centri ed Associazioni Culturali, Festival.