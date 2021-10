Orune protagonista del concorso di poesie in lingua sarda

L'associazione culturale Alas in Bolu con sede a Ossi , promotrice dell'evento , è impegnata a valorizzare e divulgare la cultura e le tradizioni sarde . Il concorso è aperto a tutti i poeti della Sardegna a chiunque vorrà recitare una poesia in lingua sarda , in quanto sarà solo la lingua sarda protagonista del concorso . Come solito succede nei nostri concorsi ci sarà una giuria tecnica e una popolare .La manifestazione si terrà con la collaborazione del comune di Orune , che ringraziamo, in particolare il sindaco Pietro Deiana, Giovanna Porcu vice sindaco e Carmela Filomena Monni assessora alla cultura, che con entusiasmo hanno accolto la nostra proposta , il giorno 27 Novembre 2021 a Orune si fa festa . La serata sarà allietata dalla musica e canti e pertanto non mancherà la ricca rappresentanza dei tenores che Orune ne ha un grande vanto . Mario Demontis , presidente dell'associazione invita chiunque sia interessato all'evento a contattare i seguenti numeri 3489518899 Mario – 3331729064 Rosa – 3408565809 Dolores, oppure inviare una mail a