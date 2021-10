Artisti "Di Traverso" alla Manca Spazio di Nuoro

Il progetto è realizzato per la sezione Circuiti di STAC!, ramo collaterale che nasce con l'obiettivo di creare occasioni di confronto e collaborazione, in un'ottica multidisciplinare che connetta l'arte contemporanea ad altri settori della cultura e apra gli studi degli artisti a nuove possibilità di fruizione e risignificazione. Di Traverso coinvolgerà, nel tempo, una selezione di autrici e autori invitandoli, via via, all'incontro con gli artisti e le artiste della mappatura di studi realizzata da STAC!. Nella raccolta di testi presentata, ogni scrittore restituisce l'esperienza vissuta insieme all'artista, cogliendo di quest'ultimo gli aspetti più disparati della personalità, dell'opera o dello spazio di produzione e trasfigurandoli in base alla propria sensibilità, umana e letteraria.





Il risultato è un esperimento che si muove tra generi narrativi molto diversi tra loro e si affida alla forza suscitatrice e immaginativa della letteratura, per avvicinare il lettore e allargare l'orizzonte di fruizione dell'arte contemporanea . Ad oggi hanno partecipato a Di Traverso gli scrittori e le scrittrici Ignazio Caruso, Giovanni Gusai, Simonetta Spissu, Mauro Tetti e Ilenia Zedda, insieme agli artisti e alle artiste Leonardo Boscani, Ruggero Baragliu e Vincenzo Grosso, Valeria Secchi, Alberto Marci e Francesca Randi. STAC! ringrazia Chiara Manca e la galleria MANCASPAZIO di Nuoro, Maria Paola Dettori e la Pinacoteca Nazionale di Sassari, Francesco Arca e la Fondazione Siotto di Cagliari, che hanno gentilmente supportato Di Traverso mettendo a disposizione i loro spazi per la presentazione del progetto. NB: L' ingresso alle presentazioni è consentito con obbligo di mascherina ed esibizione della Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass”.

In occasione di STAC! Festival | Edizione zero “progetto”, il festival che STAC! Studiografia: Traiettorie Aperte sul Contemporaneo dedica agli studi d'artista in Sardegna fino al 6 novembre 2021, le curatrici Eleonora Angiolini e Laura Vittoria Cherchi presentano Di Traverso. Incontrare un artista e il suo studio nelle parole di scrittrici e scrittori Di Traverso è un “incontro” tra arte contemporanea e letteratura che porta il racconto dell'arte - e dei suoi protagonisti - nei territori della narrativa. Uno spostamento “di traverso” che, come quando si inclina il capo per scoprire prospettive inedite, sperimenta nuovi orizzonti di visione e di linguaggio e apre dimensioni parallele rispetto all'ambito della curatela. Il primo appuntamento è domenica 24 ottobre, alle ore 17.00, presso MANCASPAZIO a Nuoro, con lo scrittore Giovanni Gusai e agli artisti Ruggero Baragliu e Vincenzo Grosso.