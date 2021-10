Cagliari: Festival Musica d'Autunno - Quattro appuntamenti a Santa Maria del Monte

La composizione del Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K 219 "Turkish" fu terminata da W. A. Mozart il 20 dicembre 1775. Costituisce il quinto, e forse il maggiore, dei cinque concerti per lo stesso strumento attribuibili con certezza al compositore. È certamente il più eseguito dei concerti per violino del compositore ed in esso lo strumento solista è trattato con maestria (non si dimentichi che Mozart era un valente violinista).





La Sinfonia n. 29 in La Maggiore K 201 (K6 186a) venne completata da Mozart a Salisburgo il 6 aprile 1774.Insieme alla n. 25 (scritta pochi mesi prima) costituisce una delle sue più famose sinfonie giovanili. Il musicologo Stanley Sadie la considera "una pietra miliare, personale nel tono e ancor di più nella sua combinazione di intima musica da camera con una tempra ardente e impulsiva". Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass. Il costo del biglietto è di 5 Euro.

Sarà la musica classica di Wolfgang Amadeus Mozart protagonista del primo spettacolo del “Festival Musica d'Autunno” di scena dal 23 Ottobre al 28 Novembre. Quattro le date per un cartellone di altissimo profilo: si inizia proprio questo Sabato 23 Ottobre, con inizio alle 21.00. Nella Chiesa Gotico-Catalana di Santa Maria Del Monte, in via Corte d'Appello a Cagliari, verranno rappresentate due opere emblematiche di colui che è universalmente riconosciuto come tra i massimi geni della storia della musica. Il violino del Maestro Luca Persico suonerà il Concerto n° 5KV 219 in La Maggiore, mentre – a seguire – l'Orchestra Cameristica Giovanile Kadossene, diretta dal Maestro Giacomo Medas, interpreterà la Sinfonia n° 29 KV 201 in La Maggiore.