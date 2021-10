Un libro per imparare il sassarese

IMPAREMMU LA LINGA TURRITANA di Alessandro Derrù verrà presentato oggi Giovedì 21 ottobre, ore 18.30 nel Centro culturale "Piano B" in Via la Marmora, 4/B - Sassari L'autore dialogherà con Maria BarcaL'organizzazione è di Catartica Edizioni,Koinè Ubik Libreria Internazionale,Circolo culturale Piano B Il libro “Imparemmu la linga turritana” è un libro illustrato in lingua turritana riservato ai più piccoli, realizzato su carta ecologica e con caratteri che agevolano chi presenta dislessia; per la terminologia si veda G. Muzzo, V. Lanza, S. D. Sassu, G. Bazzoni.L’autore Alessandro Derrù, Sassari 1984. Ha studiato storia e filosofia a Sassari e a Parigi. Si è laureato in Scienze Storiche e Filosofiche con lode all’Università di Sassari con una tesi sull’antropologo/filosofo Placido Cherchi e l’identità critica. Docente di storia e filosofia nei licei, ha ottenuto la certificazione linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte “Nara-mi”. Ha inoltre seguito il corso INSULAS per l’insegnamento della lingua turritana nelle scuole.