Cagliari: sono disponibili i biglietti per l'anteprima di “Luigi” in omaggio a Gigi Riva

Le rappresentazioni teatrali sono realizzate in collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, attraverso uno stile minimalista e suggestivo che consentirà di ricreare un immaginario comune rispetto ai fatti più significativi della vita di Luigi rivisitati artisticamente. Un format atipico, dove si uniranno dunque la narrazione, il teatro e la musica con una precisa chiave ontologica per svelare in 6 atti il Gigi Riva intimo andando oltre le leggendarie gesta sportive. La vendita dei biglietti avverrà tramite il circuito Box office ed è possibile acquistarli anche online all'indirizzo www.boxofficesardegna.it . L'opera è patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna. Considerata la grande attesa e il recente ampliamento dei posti al 100% della capienza, si prevede il tutto esaurito.

Evento che andrà in scena all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari il prossimo 11 novembre alle ore 21:00. L’opera artistica inedita, ideata dal creativo sardo Giorgio Pitzianti, vedrà la partecipazione dell'attore e doppiatore Luca Ward che con la sua voce ci guiderà in un viaggio introspettivo nel cuore dell’uomo. Le musiche, anch'esse inedite ed elaborate ad hoc, sono state coprodotte con il Conservatorio di musica di Cagliari che ha curato l'elaborazione e l’orchestrazione sugli incipit musicali di composizione di Giorgio Pitzianti in stretta collaborazione con Tommaso Spada. Un ampio ensemble, un organico di 15 strumentisti, diretti da Christian Cassinelli e Riccardo Leone, permetterà di vivere, anche attraverso la musica, una forte immedesimazione con il protagonista.