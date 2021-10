Le poesie di Andrea Melis al Parco di Monte Claro: a Cagliari Dialoghi di Carta

Il primo è la raccolta di poesie Piccole tracce di vita (Feltrinelli). Catturando le piccole tracce di vita quotidiana – un padre che accompagna a scuola la figlia, un bucato steso al vento o una caffettiera che borbotta –, senza però trascurare temi più impegnati come il razzismo o il femminicidio, lo scrittore e poeta cagliaritano è capace di concentrare in “poco” concetti di grande complessità e di descrivere emozioni antiche, che tutti noi conosciamo ma che, nella frenesia moderna, sappiamo sempre meno esternare. Con l’autore e le sue poesie, l’accompagnamento musicale live electronics e con l’arpa elettrica di Raoul Moretti; Il secondo, in conversazione con Claudia Benaglio, è Libertà - Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo (Feltrinelli), realizzato in collaborazione con Emergency, con prefazione di Gino Strada, che ha scritto nel volume: “Queste storie raccontano che l’utopia è semplicemente qualcosa mai avvenuto prima. Questo è l’impegno che voglio condividere con voi: continuare a essere realisti e, allo stesso tempo, coltivare l’utopia”. Storie come quelle di Prometeo, Spartaco, Francesco d’Assisi, Artemisia Gentileschi, Marie Curie, Albert Einstein e Gandhi. E ancora, Rosa Parks, Che Guevara, Sylvia Rivera, Nelson Mandela, Thomas Sankara, passando per Joyce Lussu, Edward Snowden ed Estela Barnes De Carlotto.





Per accedere alle presentazioni è necessario il Green Pass. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro (fronte laghetto). I posti a sedere sono limitati. È consigliata la prenotazione al numero telefonico della Biblioteca Ragazzi 070 409 25 76.

Secondo appuntamento letterario a Cagliari, al festival de La Fabbrica Illuminata Dialoghi di Carta, in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi e il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari. Mercoledì, 20 ottobre, alle 16.30, al Parco di Monte Claro (nei gazebo della Biblioteca Ragazzi, con ingresso dai parcheggi di via Cadello 9/b), Andrea Melis presenta due libri.