Quartu Sant'Elena: Libri a Buffet nell'ex convento dei Cappuccini

Ad arricchire la manifestazione, un’offerta laboratoriale per ragazzi creata in sinergia con ARCOIRIS ODV in cui, attraverso la scrittura creativa e la lettura interpretata, gli allievi avranno la possibilità di raccontare e raccontarsi. Infine, per questa edizione Artifizio ha coinvolto due pizzerie di eccellenza della città, METROPIZZA, che vanta 25 anni di attività, e IL GALLO D’ORO, di più recente apertura a Quartu ma già ben nota al pubblico, alle quali verrà affidato il compito di ideare la PIZZA A LIBRO, una pizza ispirata alle opere presentate di sera in sera, che il pubblico potrà poi gustare a cena con gli scrittori, trovando risposta alla domanda “che sapore hanno le storie?”. L’ingresso agli incontri con gli autori è libero, i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione. Mentre per la cena è richiesta la prenotazione.

Assaporare un libro a 360 gradi, esplorare il percorso artistico di un’autrice o un autore, cimentarsi in prima persona nel mondo della scrittura creativa e della lettura interpretata: CITTADINI SOSPESI - Libri à Buffet 2021 offrirà ai partecipanti la possibilità di entrare in una dimensione in cui la letteratura, il buon cibo e la musica faranno da colonna portante in un evento caratterizzato da profonda intensità emotiva e artistica. La rassegna, curata dall’Associazione Culturale Artifizio, si svolgerà a Quartu Sant’Elena dal 21 al 29 ottobre 2021 presso l’edificio storico dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari 35 a Quartu Sant’Elena. I quattro appuntamenti ospiteranno gli scrittori con il loro ultimo lavoro edito: gli spettatori potranno così compiere un viaggio intimo nella loro Bottega Artigiana d’Autore, accompagnati dagli attori e i musicisti che li trasporteranno nel vivo dei racconti con sessioni di letture in musica.