Dalla Civiltà nuragica un master junior per le scuole superiori - Oggi la presentazione

Intorno all’obiettivo di portare l’antica civiltà nuragica sarda all’interno del Patrimonio dell’Umanità dell‘UNESCO nascono sempre nuove iniziative che testimoniano quanto le istituzioni e i cittadini sardi credano con forza crescente nella nascita di un progetto radicato nella nostra identità profonda, in grado di suggerire un nuovo modello di sviluppo sostenibile per la Sardegna. Il mondo della scuola e dei giovani è senz’altro centrale in questo disegno. E’ questo il senso della conferenza che si terrà mercoledì 13 ottobre, alle ore 10, presso la sede della Fondazione Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, Cagliari, a margine della firma del protocollo attuativo del “MASTER JUNIOR” di studio e perfezionamento sulla civiltà nuragica, destinato agli studenti delle scuole superiori. Il master, promosso dalla Sardegna verso l’Unesco, che sarà rappresentata dal suo Presidente Pierpaolo Vargiu, è organizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che interverrà con il suo Presidente, Antonello Cabras, del Banco di Sardegna, per cui sarà presente il Presidente Antonello Arru, dell’Ufficio Scolastico Regionale, che parteciperà con il Direttore Generale, Francesco Feliziani e dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, per cui firmerà l’Assessore, Andrea Biancareddu.