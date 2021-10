Presentato al Mario Cervo di Olbia l'ultimo libro di poesie di Rosario Melita

114 poesie che raccontano dell’adolescenza, dell’amore, del ricordo, dei sogni e dei desideri di un uomo, nel quale non è difficile riconoscersi. Rosario Melita, siciliano di Letojanni, olbiese per scelta di vita, si racconta senza mai essere banale o scontato. Esprime le sue emozioni con la semplicità della verità e dell’esperienza. Durante le sue presentazioni, il pubblico ha sempre partecipato attivamente, commentando e trovando punti di contatto fra le parole delle poesia e la propria vita.





La voce di Rosario, piacevolmente spezzata dall’emozione, ha dato corpo ai sentimenti che ne sono stati ispirazione. “Sarebbe bello se si aiutassero i ragazzi a esprimere le proprie emozioni anche attraverso la poesia”, ha detto Rosario, “la scuola potrebbe aiutare i ragazzi a raccontare se stessi utilizzando la poesia per esprimere sentimenti spesso confusi e dolorosi”. Il nuovo lavoro edito dalle Edizioni Letterarie il Tricheco di Luigi Bulla, con la prefazione del Dott. Camillo Lanzafame, è facilmente reperibile sul web e, a breve, anche nelle librerie cittadine, rappresenta un importante momento di crescita artistica per Rosario Melita. Il mondo della poesia nazionale ha scoperto Rosario Melita e in più occasioni ne ha premiato i componimenti con riconoscimenti importanti .

Il libro, "Versi d'Amore" ha già affrontato tre presentazioni pubbliche: la prima in Sicilia a Letojanni lo scorso mese di agosto, la seconda a Porto San Paolo, all’interno della Rassegna Letteraria organizzata dal Comune di Loiri Porto San Paolo, la terza lo scorso 9 ottobre , ospite del raffinato giardino dell’Archivio Mario Cervo di Olbia. Dopo “ Il Colore delle emozioni” prima vera prova editoriale di Rosario Melita, arrivano i “Versi d’amore”.