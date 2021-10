Festival del 700: a Selargius "La contadina astuta"

L’uomo si presenta sempre camuffato (prima da ‘polacca’ e quindi da astrologo) e viene puntualmente smascherato dall'astuta ragazza. Tuttavia, nonostante la completa inverosimiglianza del plot, i due finiscono per giurarsi eterno amore. Il testo, in cui intervengono come interlocutori silenziosi due altri personaggi, non è che un canovaccio per la rappresentazione di alcune situazioni tipiche del teatro comico, quali i travestimenti: situazioni che a loro volta consentono una caratterizzazione musicale di particolare efficacia, o come parodia di luoghi comuni dell’opera seria, o attraverso una serie di effetti onomatopeici.





Saliranno sul palco Federica Cubeddu (Soprano) nel ruolo di Livietta, Manuel Cossu (Basso) in quello di Tracollo, Alice Ruggeri (Mimo) nella parte di Fulvia, insieme a Davide Pillai, e Fabrizio Marchionni suonerà il cembalo. Suonerà l'intermezzo l'Orchestra Kadossène, diretta dal Maestro Giacomo Medas. Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare al numero 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass. Il costo del biglietto è di 7 Euro.

Quinto appuntamento con il cartellone 2021 del “Festival del 700 gli intermezzi in musica”: Venerdì 15 Ottobre sul palco del Teatro Comunale di Selargius, in piazza Si;e Boi, alle ore 20.30 verrà rappresentato l’intermezzo “La Contadina Astuta”, Intermezzo buffo in due parti musicato da Giovan Battista Pergolesi (1710-1736) su libretto di Tommaso Mariani. Le due parti degli intermezzi vennero eseguite nei due intervalli tra gli atti dell’Adriano in Siria(sempre di Pergolesi), rappresentato in occasione del compleanno della regina Elisabetta di Spagna, ma successivamente divenne popolare a pieno titolo e fu rappresentato in tutta Europa. È questo uno dei casi esemplari in cui la bellezza, la vivacità e il talento comico della musica riscattano pienamente un testo volgare. La vicenda ruota attorno alle maldestre imprese truffaldine di Tracollo che, da pessimo ladro qual è, tenta invano di imbrogliare Livietta.