Cultura Oristano: mercoledì la presentazione del Premio Lagomodeo Noi Sardi nel Mondo

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 10:30, presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo di Oristano (ex assessorato al turismo della Provincia, Piazza Eleonora, 18) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del “Premio Biennale Lagomodeo - Noi Sardi nel mondo” 2021 che si svolgerà a Sorradile dal 15 al 17 ottobre. All'incontro con i giornalisti interverrà il sindaco di Sorradile Pietro Arca che illustrerà il ricco programma dell'evento. Il premio è nato per porre in risalto i meriti dei cittadini originari dell'Isola capaci di dar lustro alla comunità con le proprie opere di natura sociale, economica, culturale o sportiva, contribuendo così a valorizzare l'immagine della Sardegna sul piano internazionale.