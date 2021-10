Cagliari: per il Festival di Entula lunedì al Fico d'India "Non siamo eroi"





L'indomani, martedì 12 ottobre, Sara Segantin è attesa all'Istituto Pertini per una presentazione dedicata agli studenti. Attraverso la storia di Alice, diciannove anni, Non siamo eroi parla al lettore di cambiamenti climatici. "Il rumore. Lo avrei ricordato sempre. Il rumore di una foresta che sparisce nel fango. Non c'era niente da capire. Semplicemente, il bosco non esisteva più", è un passo del romanzo che evoca il disastro di "Vaia", la tempesta che nel 2018 ha interessato il nord est dell'Italia, nelle Dolomiti e nelle Prealpi Venete, abbattendo milioni di alberi.





"Non siamo eroi, siamo cittadini e cittadine d'Italia del mondo – dice Alice - Abbiamo il diritto di pretendere il futuro".





Lo avrei ricordato sempre. Il rumore di una foresta che sparisce nel fango. Non c’era niente da capire. Semplicemente, il bosco non esisteva più.” Alice ha diciannove anni, è cresciuta in un paesino di montagna, immersa nella natura. Ma cosa succede quando la natura si scatena in modo imprevedibile e inatteso? Per Alice è un terremoto che la spinge a rimettere in discussione tutto il suo mondo, anche se stessa. Tornata all’università, si scontra con le proprie insicurezze, ma allo stesso tempo scopre in sé una passione ancora sconosciuta – quella per l’ambiente e per l’impegno civile – e si lascia sorprendere dall’amicizia vera, e dall’amore.





Con lei, sono protagonisti i paesaggi affascinanti del nostro Paese, da proteggere e di cui andare fieri, dalle Alpi alle grotte del Carso, in una storia emozionante di coraggio, forza, legami e sogni che ci ricorda cosa ci rende davvero vivi: lottare per una buona causa. L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.

Prosegue a Cagliari il festival letterario Éntula, con due appuntamenti organizzati in collaborazione con la Fondazione Medsea. Lunedì, 11 ottobre, al Fico d’India, sul lungomare del Poetto, alle 17, Sara Segantin presenta il libro Non siamo eroi (Rizzoli). L’incontro con la ventiquattrenne autrice trentina, cofondatrice di FridaysforFuture in Italia e volto noto della trasmissione di Rai3 Geo, è moderato da Giulia Eremita, responsabile della comunicazione della Medsea Foundation.