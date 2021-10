Stagione lirica a Sassari: ritorna il pubblico e sei minuti di applausi per Madama Butterfly

Molto apprezzato anche il tenore Roberto Aronica, Pinkerton di gran classe, così come il mezzosoprano Martina Serra (Suzuki) e lo Sharpless del baritono Angelo Veccia. Apprezzati anche Petra Haluskova (Kate), Bruno Lazzaretti (Goro), Claudio Deledda (Yamadori), Alessandro Abis (Bonzo) con Claudia Spiga, Elena Pinna e Paolo Masala, Gianluigi Dettori, Antonello Lambroni, Cristina Raiano, artisti del Coro dell’Ente istruito da Antonio Costa che ha offerto un’applaudita prova, in particolare nel suggestivo “coro a bocca chiusa” al termine del secondo atto. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare l’Orchestra del de Carolis, anch’essa forzatamente ridotta per le prescrizioni anti-Covid, guidata dal direttore Marco Alibrando, così come la regia di Giulio Ciabatti, in un allestimento firmato dall’Ente Concerti con le scene della sassarese Maddalena Moretti, i costumi di Filippo Guggia e il disegno luci di Tony Grandi.





L’opera è stata trasmessa in diretta su Videolina: in questo modo l’Ente Concerti ha voluto offrire lo spettacolo al maggior numero possibile di spettatori, in attesa della riapertura completa del teatro prevista per i prossimi titoli in cartellone. Madama Butterfly tornerà al Comunale domani, domenica 10 ottobre, per lo spettacolo pomeridiano delle 16,30. Riapre il botteghino. In seguito all’approvazione del “decreto capienze”, anche il Teatro Comunale potrà mettere in vendita il 100% dei posti disponibili. Da mercoledì 13 ottobre sarà possibile acquistare sia al botteghino del Comunale che online, al sito enteconcertidecarolis.it , i biglietti per tutte le produzioni del 2021: Il turco in Italia (29-31 ottobre), il dittico Il telefono/La serva padrona (12-14 novembre), La vedova allegra (3-5 dicembre). Per accedere a teatro sarà comunque ancora necessario esibire il green pass all’ingresso.