Dalla Regione contributi per l'insegnamento delle lingue minoritarie - C'è il catalano di Alghero

L’Avviso è conseguentemente articolato in due Linee di intervento:- INSULAS – INSegnamento Unico Lingue A Scuola- FRAILES - Fucine di Lingue sarde: Laboratori Didattici Extracurriculari. Le risorse totali previste per il presente Avviso sono complessivamente pari a euro 900.000,00 di cui:- Euro 500.000,00 per la Linea INSULAS.- Euro 400.000,00 per la Linea FRAILES. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzoentro le ore 12.00 del 25.10.2021. L'avviso pubblico è reperibile al seguente link. http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=95831&fbclid=IwAR3_SSrWf_4fOgvquSJFos9Y3cPIhJId4qlCUM2AbVyWgKM-lXfLjtsEMD4