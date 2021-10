Sassari: due giornate per ricordare Pietro Sassu "20 anni dopo"





Il convegno intitolato "Pietro Sassu, 20 anni dopo" si svolgerà nei giorni 8 e il 9 ottobre nella sala Pietro Sassu del Conservatorio L.Canepa di Sassari e il 9 sera a Cuglieri nel Teatro dell'ex Seminario. Nel corso della due giorni l'attenzione si concentrerà sulla sua attività di studioso e sulla sua vicenda umana e professionale. Attraverso le testimonianze dei suoi più stretti collaboratori e colleghi, verranno così ricordati i suoi molteplici percorsi di ricerca e la sua incessante attività didattica. Saranno infatti presenti a Sassari, nella prima giornata, Ferdinando Mirizzi, antropologo dell’Università della Basilicata, ultima sede di insegnamento di Sassu, Nicola Scaldaferri, docente di etnomusicologia all’Università di Milano, e Gian Nicola Spanu, docente di etnomusicologia al Conservatorio di Sassari.





Queste due giornate di incontri saranno però anche l'occasione di mettere in evidenza quanto possa rivelarsi fecondo il suo insegnamento e ricchi di ispirazione i materiali da lui raccolti e dagli Archivi Sassu catalogati e resi fruibili, soprattutto attraverso il lavoro del Presidente dell’Associazione, Simone Sassu, figlio dello studioso. Nel corso delle due giornate, vi sarà infatti, sia a Sassari che a Cuglieri, la presentazione del Libro-DVD «VOCI DEL SACRO Due generazioni di canto a cuncordu alla Settimana Santa di Cuglieri» realizzato da Renato Morelli, storico collaboratore di Pietro Sassu, cui questa sua ultima opera è dedicata: per molti anni i due hanno portato avanti insieme la ricerca sul canto liturgico e paraliturgico di tradizione orale, in particolare nelle comunità della Sardegna.





L’opera è edita dalle Edizioni Nota di Valter Colle, altro importante collaboratore dello studioso sassarese, che insieme a Morelli e all’antropologa Piera Perria, sarà presente nel corso delle due giornate. Inoltre è previsto, nella seconda giornata di lavori, un vasto excursus sul rapporto tra musiche di tradizione orale e musica colta contemporanea, con i contributi di Gian Carlo Grandi, docente del Dipartimento di Composizione del Conservatorio di Sassari, di Piero Arcangeli, etnomusicologo e compositore, autore di numerosi studi e ricerche con Sassu, di Antonio Doro, compositore, e di Gabriele Verdinelli compositore e docente presso il Conservatorio di Sassari Al termine, vi sarà l'esecuzione, in prima assoluta, di diverse opere (anche di allievi del Dipartimento) basate su musiche di tradizione orale, per opera dell'ensemble di musica contemporanea del Conservatorio diretto dal M° Andrea Ivaldi.





Sia nella prima che nella seconda giornata, a Sassari e a Cuglieri, è previsto l’intervento dal vivo di alcuni tra i più importanti cori a Cuncordu della tradizione sarda: Castelsardo, Cuglieri, Santulussurgiu e (a Cuglieri) Orosei L’evento fa parte della rassegna “Un concetto, un’idea” dell’Associazione culturale Laborintus Necessaria prenotazione ai numeri 349 8024059 (Sassari) e 338 5850889 (Cuglieri). Ingresso col Green Pass

L'Associazione Laborintus e l’associazione Archivi Sassu, con il supporto del Comune di Cuglieri e della Sunservice srl e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari e dell’Associazione Su Cuncordu de Cuglieri, organizzano, a Sassari e a Cuglieri, due giornate di musica, interventi e proiezioni dedicate alla figura del grande etnomusicologo Pietro Sassu, nel ventennale della sua scomparsa.