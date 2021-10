Cultura Conservatorio Canepa Sassari: stasera in sala Sassu concerto di Simona Coco

Prosegue nella Sala Sassu la stagione musicale "I mercoledì del Conservatorio" organizzata dall'entesassarese. Il cartellone di venti appuntamenti proseguirà sino al 27 ottobre. Mercoledì 6 ottobre alle 20 sul palco salirà la pianista Simona Coco con un programma di musiche di: Debussy, Liszt, Mozart. Docente di pianoforte del Canepa Simona Coco collabora con importanti solisti e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha registrato per Rai 3, SKY, BD Records, The House of Glass, Holywood e Siena Jazz. L'ingresso al concerto è gratuito ma consentito solo con green pass o tampone negativo effettuato entro e non oltre le ultime 48 ore.