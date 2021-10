Uta: sabato concerto del Complesso Vocale di Nuoro

Nuovo appuntamento con la VI edizione di "Cantus, musica corale nei musei e nei siti di interesse storico monumentale della Sardegna", rassegna concertistica itinerante sostenuta dalla Fondazione di Sardegna (istituzione sensibile alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra Isola), che vede il Complesso Vocale di Nuoro cantare in alcuni tra i più suggestivi monumenti dell'architettura presenti in Sardegna.



Questo fine settimana, la manifestazione fa tappa a UTA (CA) nella Chiesa di Santa Maria , esempio di architettura romanica che coniuga la cultura provenzale e quella tosco-lombarda, risalente alla prima metà del XII secolo.

Per poter assistere al concerto, data la ben nota situazione sanitaria, è necessario essere in possesso della Certificazione Verde (c.d. Green Pass) pertanto si chiede di arrivare in anticipo sull'orario di inizio del concerto onde consentirne la puntualità.

Per prenotarsi, occorre inviare un messaggio al n. 347 514 9915.

L’ingresso è gratuito.

Il Complesso Vocale Nuoro ringrazia il parroco, don Roberto Maccioni, per la preziosa disponibilità.